La UOC estreny la col·laboració amb el Centre for eHealth Innovation de TorontoArran d'una estada de la investigadora Carme Carrion en aquest centre capdavanter en salut digital, ambdues organitzacions treballaran conjuntament en la validació i la implantació de solucions digitals per al maneig de diverses malalties.
En la línia de construir una xarxa internacional de treball col·laboratiu amb institucions de l’àmbit de la salut digital, l’eHealth Center de la UOC s’ha associat amb el Centre for eHealth Innovation de Toronto, centre de recerca i innovació capdavanter en salut digital. Aquest estiu, la Dra. Carme Carrion, investigadora i coordinadora de l’àmbit acadèmic de disseny i avaluació d’intervencions en salut digital de l’eHealth Center de la UOC, ha fet una estada a Toronto amb l’objectiu d’immergir-se en l’ecosistema de salut digital canadenc i d’establir línies de col·laboració amb aquest centre. «L’organització està situada estratègicament al cor de la innovació sanitària, envoltada dels grans hospitals i centres de recerca de la ciutat, i al costat d’un viver d’empreses biomèdiques i tecnològiques. També és a tocar de la Universitat de Toronto i de la seu del govern d’Ontario. Tot plegat crea un entorn molt propici a la innovació», explica la investigadora.
El Centre for eHealth Innovation va néixer el 2004 a iniciativa del Dr. Alejandro Jadad —doctor honoris causa per la UOC—, acompanyat d’una vintena d’investigadors i col·laboradors que compartien una visió innovadora de la salut. En un moment en què la tecnologia només es considerava una eina per als metges, el centre va introduir un concepte disruptiu: la possibilitat que el pacient utilitzés la tecnologia personalitzada per a millorar l’experiència de la seva malaltia i la gestió de la seva salut. Catorze anys després, la institució ha esdevingut líder global en el disseny i la implantació de tecnologies mòbils per a la gestió de malalties cròniques.
«La nostra feina no seria possible, és clar, sense el centenar d’aliances que hem establert amb organitzacions afins d’arreu del món», assegura Joseph Caffazzo, director del centre. Una d’aquestes organitzacions afins és l’eHealth Center de la UOC, que, arran de l’estada de Carme Carrion, ha iniciat una col·laboració amb el centre canadenc amb l’objectiu de treballar en una metodologia per a validar i implantar solucions digitals per al maneig de tot tipus de patologies.
Les eines digitals, imprescindibles en l’apoderament dels malalts crònics
«Un dels punts forts del Centre for Global eHealth Innovation», explica Carrion, «és l’avaluació que fan de la solució digital una vegada implantada i l’acompanyament que proporcionen als usuaris. Els investigadors i els desenvolupadors treballen braç a braç amb professionals de la salut, desenvolupadors i pacients per a assegurar que l’aplicació mòbil que han dissenyat és efectiva i que l’usuari en treu el profit màxim».
El centre canadenc ha llançat diverses solucions digitals enfocades a persones amb malalties cròniques, entre les quals hi ha Bant, una aplicació mòbil per a pacients diabètics molt baixada a l’Estat espanyol; Ned, per a pacients de càncer de pròstata; Medly, per a la insuficiència cardíaca; Breathe, per a condicions respiratòries, i iCanCope, per al dolor crònic de pacients joves. Una característica comuna d’aquestes solucions és que permeten el treball conjunt de metges i pacients mitjançant la tecnologia, la qual cosa millora la qualitat de vida dels malalts.
La línia de treballar amb organitzacions de salut és també una aposta de l’eHealth Center de la UOC, que ja ha iniciat col·laboracions amb alguns centres sanitaris. «El nostre objectiu és assessorar-los i ajudar-los a posar ordre en les aplicacions mòbils del sector de la salut, perquè puguin separar el gra de la palla i determinar quines són les que aporten valor realment», assegura Carrion.
L’apoderament dels malalts crònics és, doncs, una necessitat imperiosa que pot esdevenir una realitat amb l’ajuda de les eines digitals. L’eHealth Center de la UOC i el Centre for eHealth Innovation de Toronto s’han associat per a treballar tenint en compte aquest objectiu. Per a Carrion, «cal fer una aposta de país per a aconseguir-ho. Al Canadà ho tenen clar i les administracions, els investigadors i les organitzacions sanitàries han dissenyat una estratègia clara al voltant de la salut digital».