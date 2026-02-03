Si hace unos días hablábamos sobre el concepto de salud digital o e-health, hoy nos preguntamos cuáles son las competencias, las habilidades y los conocimientos en salud digital que debería tener un profesional de la salud para desarrollar su actividad profesional hoy y en un futuro inmediato. Esta es la pregunta que ha guiado la investigación cualitativa que han llevado a cabo la la Dra. Carrion, la Dra. Aymerich y el investigador Israel Conejero-Arto.

El exhaustivo análisis cualitativo ha permitido identificar los aspectos clave de la salud digital en nuestro entorno que capacitan a los profesionales de la salud para ejercer su práctica en un contexto social cada vez más digitalizado: la realidad virtual, los mecanismos de empoderamiento del paciente, la ciencia de datos aplicada al mundo de la salud, la evaluación de la eficacia, la seguridad y la efectividad de dispositivos y aplicaciones, la inteligencia artificial, el conocimiento del marco legal que regula la salud digital y el análisis del impacto social que generan las intervenciones en salud digital.

La formación en estos ámbitos habilita a los profesionales para «detectar, diseñar, implementar, utilizar y evaluar posibles soluciones en salud que acaben desembocando en una mejora en las posibilidades de diagnóstico y de monitorización y en el empoderamiento del ciudadano».

Los resultados de la investigación en el TUFH 2019 (Australia)

Carme Carrion asistió, en el último mes de septiembre, al Congreso TUFH 2019 en Darwin (Australia) para presentar los resultados de esta investigación a la comunidad científica internacional. Este encuentro congrega a profesionales internacionales del ámbito de la salud y de la investigación y está coorganizado por The Network: Towards Unity for Health y la Universidad Flinders. Este año, el contenido del Congreso ha tratado sobre la «Responsabilidad social: de la evidencia a la acción».

Uno de los ámbitos de experiencia de Carrion se centra en la evaluación y el análisis del impacto que las TIC generan en la salud, y enfoca parte de su actividad profesional a investigar las posibilidades que la tecnología aporta a la ciudadanía y a los profesionales de la salud.

La investigadora subraya que la tecnología aplicada al ámbito de la salud puede fomentar el empoderamiento de la ciudadanía en el sentido de que la puede ayudar a conocer y corresponsabilizarse del fortalecimiento y el mantenimiento de su propia salud. Asimismo, asegura que es imprescindible que los profesionales de la salud se formen para adquirir competencias digitales que les permitan desarrollar su actividad profesional de acuerdo con el nuevo paradigma que pone el foco en la salud y las personas y no tanto en la enfermedad.

En este caso, la asistencia al TUFH 2019 ha permitido presentar los resultados del estudio y, al mismo tiempo, compartir metodologías docentes y de mejora del impacto social de los programas formativos. La experiencia habrá posibilitado, además, seguir fortaleciendo el programa formativo del máster universitario de Salud Digital (E-health) que ofrece la UOC y que dirige Carme Carrion.

Todo listo para una nueva edición del máster universitario de Salud Digital (E-health) de la UOC

La segunda edición del máster de Salud Digital (e-health) que imparte la UOC está a punto de comenzar. La matrícula ya está abierta y el día 16 de octubre comienzan las clases del máster que da respuesta a esta necesidad formativa de los profesionales que trabajan en el sector de la salud.

Demanda y necesidad formativa

El máster nace de una necesidad existente de formación en competencias digitales que permitan a los profesionales de la salud desarrollar su actividad profesional tanto en el diseño como en la implementación de intervenciones en salud en las que la tecnología representa un elemento clave.

Perspectiva salutogénica

El máster se enmarca en el cambio de paradigma en el que el paciente y el ciudadano pasan a ser el centro del sistema de salud y que fomenta el empoderamiento de los ciudadanos en la promoción y el mantenimiento de su propia salud. Para llevar a cabo este cambio de paradigma es necesario que los profesionales de la salud se formen para poder ofrecer un buen acompañamiento a la ciudadanía.

El máster oficial tiene como objetivo formar en salud digital a los profesionales de la salud y a los profesionales del entorno tecnológico que trabajan en el ámbito de la salud. Puede obtenerse más información en este enlace.