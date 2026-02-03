Les competències en salut digital que ha d'adquirir un professional de la salutCarme Carrión és coordinadora de l'àmbit de Disseny i Avaluació d'Intervencions a l'eHealth Center de la UOC, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, investigadora principal del grup de recerca eHealth Lab i directora del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC.
Si fa uns dies parlàvem sobre el concepte de salut digital o e-health, avui ens preguntem quines són les competències, les habilitats i els coneixements en salut digital que hauria de tenir un professional de la salut per tal de desenvolupar la seva activitat professional avui i en un futur immediat. Aquesta és la pregunta que ha guiat la recerca qualitativa que han dut a terme la Dra. Carrion, la Dra. Aymerich i l'investigador Israel Conejero-Arto.
L'exhaustiva anàlisi qualitativa ha permès identificar els aspectes clau de la salut digital en el nostre entorn que capaciten els professionals de la salut per a exercir la seva pràctica en un context social cada vegada més digitalitzat: la realitat virtual, els mecanismes d'apoderament del pacient, la ciència de dades aplicada al món de la salut, l'avaluació de l'eficàcia, la seguretat i l'efectivitat de dispositius i aplicacions, la intel·ligència artificial, el coneixement del marc legal que regula la salut digital i l'anàlisi de l'impacte social que generen les intervencions en salut digital.
La formació en aquests àmbits habilita els professionals per a «detectar, dissenyar, implementar, utilitzar i avaluar possibles solucions en salut que acabin desembocant en una millora en les possibilitats de diagnosi i de monitoratge i en l'apoderament del ciutadà».
Els resultats de la recerca al TUFH 2019 (Austràlia)
Carme Carrion va assistir, el darrer mes de setembre, al Congrés TUFH 2019 a Darwin (Austràlia) per presentar-hi els resultats d'aquesta recerca a la comunitat científica internacional. Aquest esdeveniment congrega professionals internacionals de l'àmbit de la salut i de la recerca i està coorganitzat per The Network: Towards Unity for Health i la Universitat Flinders. Aquest any, el contingut del Congrés ha girat entorn de la «Responsabilitat social: de l'evidència a l'acció».
Un dels àmbits d'expertesa de Carrion se centra en l'avaluació i l'anàlisi de l'impacte que les TIC generen en la salut, i enfoca part de la seva activitat professional a investigar les possibilitats que la tecnologia aporta a la ciutadania i als professionals de la salut.
La investigadora subratlla que la tecnologia aplicada a l'àmbit de la salut pot fomentar l'apoderament de la ciutadania en el sentit que la pot ajudar a conèixer i corresponsabilitzar-se de l'enfortiment i el manteniment de la seva pròpia salut. Així mateix, assegura que és imprescindible que els professionals de la salut es formin per tal d'adquirir competències digitals que els permetin desenvolupar la seva activitat professional d'acord amb el nou paradigma que posa el focus en la salut i les persones i no tant en la malaltia.
En aquest cas, l'assistència al TUFH 2019 ha permès presentar els resultats de l'estudi i, alhora, compartir metodologies docents i de millora de l'impacte social dels programes formatius. L'experiència haurà possibilitat, a més, continuar enfortint el programa formatiu del màster universitari de Salut Digital (e-health) que ofereix la UOC i que dirigeix Carme Carrion.
Tot a punt per a una nova edició del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC
La segona edició del màster de Salut Digital (e-health) que imparteix la UOC és a punt de començar. La matrícula ja és oberta i el dia 16 d'octubre comencen les classes del màster que dona resposta a aquesta necessitat formativa dels professionals que treballen en el sector de la salut.
Demanda i necessitat formativa
El màster neix d'una necessitat existent de formació en competències digitals que permetin als professionals de la salut desenvolupar la seva activitat professional tant en el disseny com en la implementació d'intervencions en salut en què la tecnologia representa un element clau.
Perspectiva salutogènica
El màster s'emmarca en el canvi de paradigma en què el pacient i el ciutadà passen a ser al centre del sistema de salut i que fomenta l'apoderament dels ciutadans en la promoció i el manteniment de la seva pròpia salut. Per a dur a terme aquest canvi de paradigma és necessari que els professionals de la salut es formin per a poder oferir un bon acompanyament a la ciutadania.
El màster oficial té com a objectiu formar en salut digital els professionals de la salut i els professionals de l'entorn tecnològic que treballen en l'àmbit de la salut. Podeu obtenir més informació en aquest enllaç.