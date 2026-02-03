El formato de Healthio (16-18 de octubre, Feria de Barcelona) ─un acto en torno al sector de la salud que por segundo año ha acercado investigación, profesionales y pacientes─ es ideal para el intercambio de ideas y de experiencias, así como para establecer colaboraciones. El congreso-feria reunió este año a 4.500 visitantes, que pudieron conocer las innovaciones del sector, con presencia de hospitales, aseguradoras, empresas de tecnología, investigadores y asociaciones de pacientes.

Especialistas del eHealth Center intervinieron en algunas de las ágoras (debates) que tuvieron lugar. Así, Francesc Saigí, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, formó parte de la sesión «El futuro de la telemedicina», y Manuel Armayones, director de desarrollo del eHealth Center, participó en dos sesiones: «Promoción de la salud» y «Enfermedades minoritarias».

También se llevaron a cabo actividades prácticas en el estand, como el taller llamado «Scratch en el hospital», impartido por el experto en ciencia de datos Jordi Conesa, coordinador del área de Data Science del eHealth Center, que explicó el proyecto de la UOC de acercar el Scratch a niños hospitalizados. El Scratch es un lenguaje de programación creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que se dirige a niños y niñas de entre ocho y doce años y que quiere promover la creatividad y el trabajo en equipo. También en el estand, varios profesionales de la UOC explicaron a los visitantes las aplicaciones móviles e intervenciones digitales creadas para abordar determinados problemas de salud: la aplicación ParkinSons ─para enfermos de Parkinson─, COMJunts ─app para familias de niños con enfermedades minoritarias─, Positive Thinking ─app para el manejo del dolor cervicolumbar─, DARWeb ─intervención digital para ayudar a niños con dolor abdominal─ y Social-Quit ─intervención digital para convencer a pacientes de cáncer de que dejen el tabaco. Esta última intervención, liderada por Antoni Baena, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, está a punto de empezar un estudio piloto con el Instituto Catalán de Oncología (ICO).

Para Alba Coma, directora adjunta del eHealth Center, «participar en Healthio ha sido muy positivo. Los perfiles que vienen son transversales y multidisciplinarios, y reflejan muy bien la filosofía del eHealth Center. Para nosotros es importante trabajar en red y con profesionales de diferentes ámbitos para hacer crecer la salud digital y extenderla al mayor número posible de personas». El hecho de que Healthio dé al paciente un rol central también es fundamental para el eHealth Center, asegura Coma: «En el eHealth Center trabajamos en el empoderamiento del ciudadano para que sea el principal gestor de su salud. Nuestro objetivo son las personas, no la tecnología ni los gadgets».

Con 4.500 visitantes, más de 300 ponentes y 25 itinerarios divididos por patología o temática, Healthio se ha consolidado como una plataforma en la que coinciden todos los agentes del ecosistema sanitario. Organizado por el emprendedor y médico Jordi Serrano-Pons, el evento ha acercado al gran público el trabajo de la UOC en salud digital.