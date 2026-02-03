El format de Healthio (16-18 d’octubre, Fira de Barcelona) ─un esdeveniment a l’entorn del sector de la salut que per segon any ha acostat recerca, professionals i pacients─ és ideal per a l’intercanvi d’idees i d’experiències, i per a establir col·laboracions. El congrés-fira va aplegar enguany 4.500 visitants, que van poder conèixer les innovacions del sector, amb presència d’hospitals, asseguradores, empreses de tecnologia, investigadors i associacions de pacients.
Especialistes de l’eHealth Center van intervenir en algunes de les àgores (debats) que hi van tenir lloc. Així, Francesc Saigí, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, va formar part de la sessió «El futur de la telemedicina», i Manuel Armayones, director de desenvolupament de l’eHealth Center, va participar en dues sessions: «Promoció de la salut» i «Malalties minoritàries».
També es van dur a terme activitats pràctiques a l’estand, com el taller anomenat «Scratch a l’hospital», impartit per l’expert en ciència de dades Jordi Conesa, coordinador de l’àrea de Data Science de l’eHealth Center, que va explicar el projecte de la UOC d’acostar l’Scratch a nens hospitalitzats. L’Scratch és un llenguatge de programació creat per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) que s’adreça a nens i nenes d’entre vuit i dotze anys i que vol promoure la creativitat i el treball en equip. També a l’estand, diversos professionals de la UOC van explicar als visitants les aplicacions mòbils i intervencions digitals creades per a abordar determinats problemes de salut: l’app ParkinSons ─per a malalts de Parkinson─, COMJunts ─app per a famílies d’infants amb malalties minoritàries─, Positive Thinking ─app per al maneig del dolor cervicolumbar─, DARWeb ─intervenció digital per a ajudar infants amb dolor abdominal─ i Social-Quit ─intervenció digital per a convèncer pacients de càncer que deixin el tabac. Aquesta darrera intervenció, liderada per Antoni Baena, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, està a punt de començar un estudi pilot amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO).
Per a Alba Coma, directora adjunta de l’eHealth Center, «participar a Healthio ha estat molt positiu. Els perfils que hi venen són transversals i multidisciplinaris, i reflecteixen molt bé la filosofia de l’eHealth Center. Per a nosaltres és important treballar en xarxa i amb professionals de diferents àmbits per a fer créixer la salut digital i estendre-la al major nombre de persones possible». El fet que Healthio doni al pacient un rol central també és fonamental per a l’eHealth Center, assegura Coma: «A l’eHealth Center treballem en l’apoderament del ciutadà perquè sigui el principal gestor de la seva salut. El nostre objectiu són les persones, no la tecnologia ni els gadgets».
Amb 4.500 visitants, més de 300 ponents i 25 itineraris dividits per patologia o temàtica, Healthio s’ha consolidat com una plataforma on coincideixen tots els agents de l’ecosistema sanitari. Organitzat per l’emprenedor i metge Jordi Serrano-Pons, l’esdeveniment ha acostat al gran públic el treball de la UOC en salut digital.