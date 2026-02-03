La adopción de enfoques digitales eficaces para promover la salud y el bienestar electrónicos requiere plantearse el reto de generar evidencia científica que analice la viabilidad de las acciones digitales y que a la vez evalúe con precisión el impacto de estas acciones en la sociedad.

El I Congreso Internacional de Investigación sobre Salud y Bienestar Electrónicos, «Evaluación de la Evidencia para un Cambio de Paradigma en la Salud», se propone compartir investigaciones científicas y prácticas basadas en la evidencia de expertos internacionales sobre el uso de tecnologías y datos digitales para promover medidas relacionadas con la salud.

Los objetivos principales del congreso son:

-Ofrecer evidencias científicas que garanticen estándares de calidad, éticos y de seguridad en salud electrónica.

-Valorar el estado de la cuestión sobre este tema en el ámbito internacional.

-Debatir sobre los retos y las oportunidades de las tecnologías digitales para un cambio de paradigma en la salud.

Entre los diferentes conferenciantes que participarán en el encuentro habrá especialistas internacionales y de reconocido prestigio en el ámbito de la salud electrónica, como Alejandro Jadad, que, además de ser fundador del Centre for Global eHealth Innovation (Canadá), es médico y profesor de la Dalla School of Public Health y director del Institute for Global Health Equity and Innovation (Universidad de Toronto).

Completan el grupo de conferenciantes internacionales que participan en el congreso Stein Olav Skrøvseth, director del Norwegian Centre for E-health Research; Carmen Carrion i Ribas, investigadora del eHealth Centre, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y coordinadora del Ámbito de Conocimiento del eHealth Centre (UOC); Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y Elia Gabarron, investigadora posdoctoral del Norwegian Centre for E-health Research del Hospital Universitario del Norte de Noruega.

Para alcanzar los objetivos mencionados, el eHealth Centre de la UOC propone profundizar en los tres ámbitos de investigación siguientes:



1. Empoderamiento y participación en salud. Ámbito centrado en ofrecer procesos basados en evidencias con los que a) los ciudadanos puedan controlar mejor los factores y las decisiones que afectan su salud y la prevención de las enfermedades y b) las comunidades participen en el desarrollo de políticas sanitarias.

2. Diseño y evaluación de intervenciones en salud electrónica. Este ámbito está relacionado con el diseño, la evaluación y la validación científica de aplicaciones móviles a partir de la mejor evidencia científica disponible.

3. Ciencia de datos en salud. Ámbito centrado en las investigaciones sobre estrategias y servicios vinculados con los macrodatos en salud orientadas a desarrollar procesos personalizados, predictivos, preventivos y participativos para la provisión de salud y bienestar electrónicos.

Fecha: 26 de enero de 2018.

Lugar: Palau Macaya. Paseo de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona (España).

Inscripciones y más información.



Sobre las actividades académicas del eHealth Center de la UOC:

El eHealth Center (eHC) de la UOC es un centro académico que genera y transfiere conocimiento centrado en las personas sobre salud digital desde una perspectiva salutogénica. Su objetivo es capacitar y apoderar a ciudadanos y profesionales sirviéndose de la tecnología para que puedan liderar el cambio de paradigma en salud.

Las actividades académicas organizadas por el eHC para el primer semestre de 2018 quieren responder a la cuestión «Salud electrónica: hacia un cambio de paradigma en salud», y su objetivo global es ofrecer una plataforma de intercambio de conocimientos que amplíe la transformación de la salud en la sociedad digital. Para alcanzar este objetivo, el eHC se centra, por un lado, en compartir conocimientos científicos nuevos y relevantes derivados del trabajo teórico y empírico sobre salud electrónica y, por el otro, en fomentar el compromiso y las relaciones efectivas entre los actores estratégicos que son clave para desarrollar e implementar buenas prácticas en salud digital basadas en la evidencia.