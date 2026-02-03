Han pasado dos semanas desde la declaración del estado de alarma en España y la ciudadanía de todo el mundo sigue haciendo frente a la crisis sanitaria más importante del siglo XXI. El confinamiento de la población ha sido una de las medidas drásticas que ha tomado el Gobierno español ante la expansión del coronavirus, siguiendo el ejemplo de países como China o Italia, que también han implantado esta medida excepcional.

Los expertos en psicología estudian ahora cómo la reducción de la libertad de movimientos que conlleva la situación de confinamiento y el clima general de incertidumbre pueden influir en el estado mental y psicológico de la población. Uno de estos expertos es Manuel Armayones, investigador del eHealth Center de la UOC, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y experto en behavioural design aplicado a las tecnologías, una rama de la psicología que investiga cómo potenciar un cambio de hábitos de las personas mediante las TIC.

El experto en behavioural design afirma que «después de quince días encerrados en casa, saliendo exclusivamente para ir a comprar y trabajar —los que no pueden hacer teletrabajo—, es normal que empiecen a aparecer estados mentales de cansancio y que surjan circunstancias familiares y laborales que dificulten mantener la conducta de quedarse en casa».

Así mismo, Armayones expone que la normalización de la situación de confinamiento puede provocar que algunos de los mensajes institucionales que hasta ahora eran efectivos dejen de serlo y se produzcan situaciones de incumplimiento de las medidas decretadas. El psicólogo admite que «puede darse el caso de que las personas se relajen y se olviden de seguir las recomendaciones, como mantener una buena higiene de manos, no tocarse la cara o salir solo en caso de extrema necesidad».

Una guía de consejos para favorecer la creación y el mantenimiento de hábitos

Ante esta situación, el eHealth Center refuerza su compromiso con la salud digital y ofrece un conjunto de consejos y recursos en línea para hacer frente a la situación excepcional de confinamiento. Esta intervención psicosocial se llevará a cabo mediante Twitter, donde la cantidad de información —tanto la cierta como la falsa— es muy abundante estos días y donde, más que nunca, es necesario saber distinguir la que es real y fiable y la que no lo es.

El objetivo de la intervención en línea es, pues, proporcionar recursos a través del canal de Twitter del eHealth Center que faciliten el seguimiento de las medidas adoptadas por parte de las autoridades. La propuesta, liderada por el profesor Armayones, «persigue que la población disponga de consejos prácticos para diseñar hábitos que les permitan seguir tanto las medidas de higiene y autoprotección ante la COVID-19 (por ejemplo, lavarse las manos o no tocarse la cara) como las decretadas por las autoridades sanitarias —una de las cuales, el confinamiento—», indica Noemí Robles, coideadora de la intervención, psicóloga y técnica de investigación del eHealth Center.

Mientras dure el confinamiento, se publicarán tres tuits a la semana, cada uno de los cuales incluirá una estrategia para adquirir un hábito concreto. Así, la guía quedará definida en Twitter de forma gradual y se podrá recuperar y consultar siempre que se desee buscando la etiqueta #eHCovid19UOC. Publicándola de esta forma, Armayones y Robles quieren que «la intervención se mantenga activa durante todo el tiempo que sea necesario en función de las necesidades derivadas del confinamiento», afirma Armayones.

Con el fin de hacer llegar estos recursos a otros países que también empiezan a aplicar medidas de confinamiento, los contenidos se difundirán en catalán, español e inglés. «Con esta guía de intervención sobre el cambio de hábitos en periodo de confinamiento, nos dirigimos a personas que ya llevan confinadas un tiempo, pero también a colectivos que han comenzado el confinamiento recientemente», concluye Robles.