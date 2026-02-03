Persistència durant el confinament: recursos en línia per continuar-nos protegintL'eHealth Center (eHC) de la UOC publicarà, a partir del dilluns 30 de març, una guia de recursos i consells en línia per tal d'afavorir l'adquisició i el manteniment d'hàbits saludables i de protecció durant el període de confinament
Han passat dues setmanes des de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya i la ciutadania d'arreu del món continua fent front a la crisi sanitària més important del segle XXI. El confinament de la població ha estat una de les mesures dràstiques que ha pres el Govern espanyol davant l'expansió del coronavirus, seguint l'exemple de països com la Xina o Itàlia, que també han implantat aquesta mesura excepcional.
Els experts en psicologia estudien ara com la reducció de la llibertat de moviments que comporta la situació de confinament i el clima general d'incertesa poden influir en l'estat mental i psicològic de la població. Un d'aquests experts és Manuel Armayones, investigador de l'eHealth Center de la UOC, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i expert en behavioural design aplicat a les tecnologies, una branca de la psicologia que investiga com es pot potenciar un canvi d'hàbits de les persones mitjançant les TIC.
L'expert en behavioural design afirma que «després de quinze dies tancats a casa, sortint exclusivament per anar a comprar i treballar —els que no poden fer teletreball—, és normal que comencin a aparèixer estats mentals de cansament i que sorgeixin circumstàncies familiars i laborals que dificultin el fet de mantenir la conducta de quedar-se a casa».
Així mateix, Armayones exposa que la normalització de la situació de confinament pot provocar que alguns dels missatges institucionals que fins ara eren efectius deixin de ser-ho i es produeixin situacions d'incompliment de les mesures decretades. El psicòleg admet que «es pot donar el cas que les persones es relaxin i s'oblidin de seguir les recomanacions, com ara mantenir una bona higiene de mans, no tocar-se la cara o sortir només en cas d'extrema necessitat».
Una guia de consells per afavorir la creació i el manteniment d'hàbits
Davant d'aquesta situació, l'eHealth Center reforça el seu compromís amb la salut digital i ofereix un conjunt de consells i recursos en línia per a fer front a la situació excepcional de confinament. Aquesta intervenció psicosocial es durà a terme mitjançant Twitter, on la quantitat d'informació —tant la certa com la falsa— és molt abundant aquests dies i on, més que mai, cal saber distingir quina és real i fiable i quina no ho és.
L'objectiu de la intervenció en línia és, doncs, proporcionar recursos per mitjà del canal de Twitter de l'eHealth Center que facilitin el seguiment de les mesures adoptades per part de les autoritats. La proposta, liderada pel professor Armayones, «persegueix que la població disposi de consells pràctics per dissenyar hàbits que els permetin seguir tant les mesures d'higiene i autoprotecció davant la COVID-19 (per exemple, rentar-se les mans o no tocar-se la cara) com les decretades per les autoritats sanitàries —una de les quals, el confinament—», indica Noemí Robles, coideadora de la intervenció, psicòloga i tècnica de recerca de l'eHealth Center.
Mentre duri el confinament, es faran tres piulades a la setmana, cadascuna de les quals inclourà una estratègia per a adquirir un hàbit concret. Així, la guia quedarà definida a Twitter de manera gradual i es podrà recuperar i consultar sempre que es vulgui cercant l'etiqueta #eHCovid19UOC. Publicant-la de manera esglaonada, Armayones i Robles volen que «la intervenció es mantingui activa durant tot el temps que sigui necessari en funció de les necessitats derivades del confinament», afirma Armayones.
Per tal de fer arribar aquests recursos a altres països que també comencen a aplicar mesures de confinament, els continguts es difondran en català, espanyol i anglès. «Amb aquesta guia d'intervenció sobre el canvi d'hàbits en període de confinament, ens adrecem a persones que ja fa un quant temps que estan confinades, però també a col·lectius que han començat el confinament de manera més recent», conclou Robles.