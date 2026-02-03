¡El eHealth Center cumple dos años!

El 27 de junio el eHealth Center celebró sus primeros dos años. Un periodo corto pero intenso, lleno de retos y novedades, de eventos, jornadas y congresos, reuniones y trabajo. Han sido dos años claves para el arranque del centro como organismo impulsor de la investigación, la innovación y la formación en salud digital en la UOC.

Durante este tiempo, hemos trabajado siguiendo tres premisas: en primer lugar, impulsar la investigación y el intercambio de conocimiento dentro y fuera de la universidad; en segundo lugar, facilitar el trabajo en red, y, finalmente, catalizar la salud digital difundiendo y dando notoriedad a la actividad en investigación, innovación y formación en este ámbito que se hace desde la universidad. En definitiva, han sido dos años dedicados a la alfabetización y la participación en salud, al diseño y la evaluación de intervenciones en salud digital y a la ciencia de datos en salud.

Marta Aymerich, presidenta del Consejo de Dirección del eHealth Center, valora este periodo positivamente: «se ha conseguido aportar conocimiento y colaborar de forma interdisciplinaria ―una tarea que no es nada fácil―, está consolidándose la colaboración internacional con la que se nació y están obteniéndose los primeros resultados científicos, que esperamos que, en un futuro no muy lejano, puedan tener un impacto en el ámbito de la salud y la calidad de vida».

Desde el equipo del eHealth Center queremos agradeceros a todos, tanto a las personas de la UOC como a las de fuera de la institución, que nos acompañéis en este camino. ¡Seguiremos esforzándonos para que esta comunidad continúe creciendo y podamos seguir trabajando juntos en el apasionante mundo de la salud digital!