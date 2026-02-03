L'eHealth Center fa dos anys!
El 27 de juny l'eHealth Center va celebrar els seus primers dos anys. Un període curt però intens, ple de reptes i novetats, d'esdeveniments, jornades i congressos, reunions i treball. Han estat dos anys claus per a l'arrencada del centre com a organisme impulsor de la recerca, la innovació i la formació en salut digital a la UOC.
Durant aquest temps, hem treballat seguint tres premisses: en primer lloc, impulsar la recerca i l'intercanvi de coneixement dins i fora de la Universitat; en segon lloc, facilitar el treball en xarxa, i, finalment, catalitzar la salut digital difonent i donant notorietat a l'activitat en recerca, innovació i formació en aquest àmbit que es fa des de la Universitat. En definitiva, han estat dos anys dedicats a l'alfabetització i la participació en salut, al disseny i l'avaluació d'intervencions en salut digital i a la ciència de dades en salut.
Marta Aymerich, presidenta del Consell de Direcció de l'eHealth Center, valora aquest període positivament: «s'ha aconseguit aportar coneixement i col·laborar de manera interdisciplinària ―una tasca que no és gens fàcil―, s'està consolidant la col·laboració internacional amb la qual es va néixer i s'estan obtenint els primers resultats científics, que esperem que, en un futur no gaire llunyà, puguin tenir un impacte en l'àmbit de la salut i la qualitat de vida».
Des de l'equip de l'eHealth Center us volem agrair a tothom, tant a les persones de la UOC com a les de fora de la institució, que ens acompanyeu en aquest camí. Ens continuarem esforçant perquè aquesta comunitat segueixi creixent i puguem continuar treballant junts en l'apassionant món de la salut digital!