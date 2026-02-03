El eHealth Center participa en la Fiesta de la Ciencia de Barcelona

El eHealth Center participa en la Fiesta de la Ciencia de BarcelonaLa 14.ª edición de la Fiesta de la Ciencia de Barcelona acoge una charla de Manuel Armayones, investigador en diseño del comportamiento La jornada tiene lugar en el marco de la Bienal Ciudad y Ciencia de Barcelona
El domingo 13 de junio tendrá lugar la Fiesta de la Ciencia de Barcelona, una actividad de divulgación científica organizada por el Ayuntamiento de Barcelona en varios escenarios de la ciudad que tiene como objetivo acercar la investigación y la innovación a la ciudadanía. La jornada, que será presencial y se hará en el ICM-CSIC Institut de Ciències del Mar, se enmarca dentro de la Bienal Ciudad y Ciencia de Barcelona, que se celebrará del 8 al 13 de junio.
Este año, el eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estará presente con una charla de Manuel Armayones, investigador del Behavior Design Lab del PSiNET, en el eHealth Center, y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. El experto en diseño del comportamiento impartirá una microcharla TED bajo el título "¿La tecnología persuasiva limita nuestra libertad?". Podéis inscribiros en el siguiente enlace.
Persuasión tecnológica: riesgos y beneficios
El investigador del eHealth Center, aparte de facilitar herramientas para poder relacionarnos más saludablemente con los teléfonos inteligentes y las apps, centrará la microcharla en el concepto de la tecnología persuasiva y pondrá en la balanza sus riesgos y beneficios. ¿Podría ayudarnos la tecnología persuasiva a mantener y a mejorar nuestra salud? Armayones asegura que sí, pero ¿cómo?
"Tenemos que saber que la tecnología persuasiva se puede utilizar a favor o bien en contra de la persona", indica Armayones. En el primer caso encontramos aplicaciones móviles que nos ayudan a cuidar de nuestra salud, y en el segundo, aplicaciones que utilizan "patrones oscuros" que crean adicción. "En este sentido, tanto el pensamiento crítico en torno al uso de la tecnología persuasiva como la transparencia en el proceso de diseño de estas apps son elementos clave que nos permiten extraer, de la tecnología, el máximo beneficio para nuestro bienestar", concluye Armayones.
Armayones presentará su conferencia en el bloque de microcharlas TED del domingo 13 de junio, que empezará a las 17.15 h y terminará a las 18.00 h (CEST).