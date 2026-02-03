El eHealth Center participa en la Fiesta de la Ciencia de Barcelona

El domingo 13 de junio tendrá lugar la Fiesta de la Ciencia de Barcelona, una actividad de divulgación científica organizada por el Ayuntamiento de Barcelona en varios escenarios de la ciudad que tiene como objetivo acercar la investigación y la innovación a la ciudadanía. La jornada, que será presencial y se hará en el ICM-CSIC Institut de Ciències del Mar, se enmarca dentro de la Bienal Ciudad y Ciencia de Barcelona, que se celebrará del 8 al 13 de junio.

Este año, el eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estará presente con una charla de Manuel Armayones, investigador del Behavior Design Lab del PSiNET, en el eHealth Center, y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. El experto en diseño del comportamiento impartirá una microcharla TED bajo el título "¿La tecnología persuasiva limita nuestra libertad?". Podéis inscribiros en el siguiente enlace.