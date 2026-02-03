Es profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y coordinador del ámbito de Ciencia de datos en salud (Health data science) del eHealth Center. Forma parte del grupo de investigación SmartLearn, desde el que lleva a cabo un trabajo de colaboración y supervisión en diferentes proyectos de análisis del aprendizaje (learning analytics) de la UOC, dirigidos a mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión utilizando los macrodatos que la comunidad de la UOC genera al usar del Campus Virtual. Entre el 19 y el 21 de junio presenta algunos de los proyectos de análisis de datos que se han hecho en la UOC en el marco del Congreso Internacional 'Next Generation Student Success Symposium'. En estos proyectos, puntualiza Conesa, han trabajado muchos profesionales de la UOC.

En la presentación que has terminado para el Congreso afirmas que la UOC es el paraíso para los científicos de datos, pero también el infierno...

Sí (sonríe). Es el paraíso porque en la UOC todo lo que hace el estudiante deja rastro: cuando entra en el Campus Virtual, su paso por el aula, el modo en que accede a los materiales, cuando escribe un mensaje, el tiempo que tardan en contestárselo... Toda esta información y mucha más queda registrada, y, por tanto, es objeto de análisis.

En este sentido, tenemos mucha más información que las universidades presenciales, más rica y más relevante. Pero es un infierno porque tenemos que ser muy cuidadosos al decidir qué mejoras se implementan y cómo.



Tecnológicamente es muy complejo hacer que un campus que gestiona más de cincuenta mil estudiantes integre nuevas funcionalidades, porque pueden tener un impacto negativo sobre la masa de estudiantes.



Es decir, que hay que ponderar muy bien esta acción.



Sí, antes de implantar cualquier cambio en el Campus debemos tener muy claras sus ventajas y sus riesgos, y se debe hacer muy ordenadamente. Si no tenemos las ventajas muy identificadas y no consideramos que sean significativas y que lo sean para más de un aula, puede ser complicado acabar implementándolas.

Hoy en día, hay muchas técnicas y disponemos de la tecnología para analizar todos estos datos. El problema no está en los procesos que hay que seguir, sino en decidir que las herramientas de mejora que se implementen sean realmente pertinentes.

¿Cómo nos pueden ayudar los datos en los diferentes procesos que se generan en la UOC?

Nos ayudan en docencia, en gestión, y, en cuanto al estudiante, lo ayudan en el aprendizaje. Si analizamos lo que pasa dentro del Campus, veremos qué procesos se dan, cómo funcionan, cómo se pueden mejorar y agilizar; podemos saber qué pasa en el aula, incluso podríamos llegar a detectar casos en los que los estudiantes sufren estrés o angustia.

Los datos nos permiten saber cómo se accede a los materiales, cuáles se utilizan más, qué conceptos son más difíciles de entender o qué puntos del entorno de estudio son más conflictivos para el estudiante. Podemos ofrecer metodologías y contenidos más personalizados a cada uno de los estudiantes. Incluso podríamos ajustar las fechas de entrega de las actividades de aprendizaje de modo personalizado.



Si disponemos de toda la información sobre cómo funciona el proceso de aprendizaje, cualquier cosa que nos imaginemos para mejorarlo es posible.



Proyectos presentados en el Congreso



En el Congreso Internacional 'Next Generation Student Success Symposium' presentas muchos de estos proyectos. ¿Nos puedes resumir los principales?

Hemos hecho una primera clasificación según a quién ayudan estos proyectos, para quién generan conocimiento, y hemos establecido tres categorías: tenemos los proyectos de apoyo a la docencia , a los estudiantes y a la gestión para que la UOC mejore los procesos.

Hay proyectos de todo tipo (ludificación, predicción, visualización, etc.) y es difícil decir cuáles son los principales.

A mí me encantan los proyectos Treball@ y Orient@. Responden a una aventura que emprendimos en 2014, junto con el profesor David Bañeres y financiada por el eLearn Center.



Cuando empezamos poca gente creía que lo que proponíamos fuera viable: obtener información sobre los conocimientos que se piden en las ofertas laborales (a partir de portales web de anuncios), obtener información sobre los conocimientos que se trabajan en las asignaturas (a partir de sus materiales y sus actividades prácticas) y cruzar esta información para averiguar hasta qué punto la oferta formativa de la UOC (másteres, grados, asignaturas...) respondía a la demanda laboral. Y todo ello de manera automática, utilizando técnicas de análisis de datos y de procesamiento del lenguaje.



Finalmente, se crearon unos cuadros de mando para ver gráfica e interactivamente hasta qué punto enseñamos lo que se acaba pidiendo en el mercado laboral, y también para delimitar qué competencias debería tener y en qué asignaturas debería matricularse un estudiante que pretenda acceder a un determinado trabajo.

También hay un proyecto que se basa en el análisis de emociones...



Sí, tenemos un proyecto de termómetro emocional que analiza cuál es el clima emocional en las aulas. Utiliza el análisis del sentimiento, que ahora es tendencia, pero no tanto el del estudiante como individuo sino globalmente, porque creemos que las aulas tienen una tendencia propia.

También hablaré del proyecto Booter, que busca ayudar a los estudiantes de primer curso a hacer un cambio de hábitos que les permita afrontar el aprendizaje en línea con más garantías utilizando un robot. El robot se convierte en un «Pepito Grillo» que acompaña, motiva y ayuda a los estudiantes durante el período inicial.

