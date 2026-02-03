Olga Navarro es enfermera y trabaja en aprendizaje en línea para salud desde hace más de diez años. Ha sido directora de desarrollo de negocio para una empresa de aprendizaje en línea y tiene experiencia en formación en línea, siempre en el ámbito de la salud.

Cuando el mundo de la salud digital era aún muy incipiente en España, Olga Navarro lideró el proyecto Tekuidamos. Se trataba de una plataforma en línea que unía a profesionales de la salud y que consiguió despertar el interés por el mundo de la tecnología y las redes sociales al servicio de la salud.

Actualmente trabaja como profesora en la Universidad Católica de Valencia y está haciendo el doctorado en la Universitat Politècnica de València, con Vicente Traver como director. Navarro ha hecho una estancia de investigación en el eHealth Center durante diez días de julio y hemos querido saber un poco más de su proyecto.

¿Cuál es el objetivo de tu proyecto de tesis doctoral?

Mi objetivo es averiguar si esta formación en salud digital para los enfermeros en la que llevo trabajando tantos años tiene un impacto en el paciente. Es decir, si realmente el hecho de que los enfermeros sepan manejarse con las herramientas digitales, conozcan el mundo web y sean creadores de contenidos tiene una repercusión en el paciente.

Yo me he pasado la vida formando enfermeros, pero no sé si esto redunda en una mejor práctica por su parte. Lo que quiero demostrar con mi tesis es si realmente al paciente le beneficia que los profesionales sanitarios estemos mejor formados en este tipo de herramientas.

¿Cómo opinas que pueden repercutir las competencias digitales del profesional en el paciente?

Partimos de la idea de que el profesional aconseja y orienta y de que el paciente busca información en internet sin que nadie la filtre, sin que nadie lo asesore sobre los contenidos que encuentra. Si podemos unir las dos cosas y convertir nuestro consejo de salud en algo que el paciente entienda, en su mismo lenguaje y que además le llegue de manera sencilla, por ejemplo, mediante un mensaje de WhatsApp o un tuit, habremos conseguido mejorar este consejo. Así, los pacientes que lo reciban o lo encuentren en la red estarán consultando un contenido válido, fiable y basado en la evidencia científica.

La lucha se basa en que si los profesionales no están formados en estas competencias digitales, tampoco podrán ayudar al paciente en este proceso. En este sentido, quizás es necesario que primero nos formemos nosotros y luego podremos ayudar al paciente. Podemos incluso ayudarlos a generar sus propios recursos; de hecho, hay pacientes que crean sus propios blogs y vídeos. ¡Aquí hay una riqueza increíble!

¿Estaríamos hablando de alfabetización en salud digital?

Sí, esta es la idea: alfabetizar en salud digital. En este caso, yo me focalizo en los enfermeros porque me quedan cerca, pero que los enfermeros se formen en estas cuestiones no excluye a otros profesionales sanitarios. Por supuesto, en salud todos somos un equipo y es necesario que tanto los médicos como todos los demás agentes estemos formados en salud digital para poder guiar al paciente, que en el fondo debe ser nuestro objetivo final.

¿Por qué el eHealth Center?

Estoy aquí porque hay pocos centros en España que entiendan la salud digital y la tecnología en salud de la manera en que la entienden aquí, en el eHealth Center. Es la manera en la que la entiendo yo. En general, en la mayoría de universidades se ofrece poca formación reglada sobre estos temas y se investiga muy poco sobre salud digital. Aquí, en la UOC, hay un grupo dedicado específicamente a la salud digital… Como es lógico, teníamos que encontrarnos en algún momento. Además, he colaborado con Manuel Armayones en varios proyectos y esta era la oportunidad de materializar las ideas que teníamos.

¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?

Mi estancia ha sido de diez días. Este viernes ya me voy, pero espero poder volver el curso que viene para continuar investigando. Se han abierto muchas ventanas, que es lo que pasa cuando sales de tu zona de confort. Se me han abierto nuevos proyectos e ideas y ahora tengo que volver a casa, ponerlos en orden y analizarlos, pero desde luego todo es muy interesante.

Yo invito a todo el mundo a que salga de su zona de confort y conozca lo que se está haciendo en otros sitios, porque esto te cambia la manera de pensar.