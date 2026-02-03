«Soc aquí perquè hi ha pocs centres a Espanya que entenguin la salut digital i la tecnologia en salut com l'entenen aquí, a l'eHealth Center»«Partim de la idea que el professional aconsella i orienta i que el pacient busca informació a internet sense que ningú la filtri, sense que ningú l'assessori sobre els continguts que troba»
Olga Navarro és infermera i treballa en aprenentatge en línia per a la salut des de fa més de deu anys. Ha estat directora de desenvolupament de negoci per a una empresa d'aprenentatge en línia i té experiència en formació en línia, sempre en l'àmbit de la salut.
Quan el món de la salut digital encara era molt incipient a Espanya, Olga Navarro va encapçalar el projecte Tekuidamos. Es tractava d'una plataforma en línia que unia professionals de la salut i que va aconseguir despertar l'interès pel món de la tecnologia i les xarxes socials al servei de la salut.
Actualment treballa com a professora a la Universitat Catòlica de València i està fent el doctorat a la Universitat Politècnica de València, amb Vicente Traver com a director. Navarro ha fet una estada de recerca a l’eHealth Center durant deu dies de juliol i hem volgut saber una mica més del seu projecte.
Quin és l'objectiu del teu projecte de tesi doctoral?
L’objectiu és esbrinar si aquesta formació en salut digital per al personal d'infermeria en la qual fa anys que treballo té un impacte en el pacient. És a dir, si realment el fet que els infermers sàpiguen fer servir les eines digitals, coneguin el món web i siguin creadors de continguts té una repercussió en el pacient.
Tota la vida he format infermers, però no sé si això es tradueix en una pràctica més bona per part seva. El que vull demostrar amb la meva tesi és si realment al pacient li beneficia que els professionals sanitaris estiguem més ben formats en aquest tipus d'eines.
Com opines que poden repercutir les competències digitals del professional en el pacient?
Partim de la idea que el professional aconsella i orienta i que el pacient busca informació a internet sense que ningú la filtri, sense que ningú l’assessori sobre els continguts que troba. Si podem unir les dues coses i convertir el nostre consell de salut en una cosa que el pacient entengui, en el seu llenguatge i que a més li arribi de manera senzilla, per exemple, mitjançant un missatge de WhatsApp o una piulada, haurem aconseguit millorar aquest consell. Així, els pacients que el rebin o que el trobin a la xarxa estaran consultant un contingut vàlid, fiable i basat en l'evidència científica.
La lluita es basa que si els professionals no estan formats en aquestes competències digitals, tampoc no podran ajudar el pacient en aquest procés. En aquest sentit, potser cal que primer ens formem nosaltres i després podrem ajudar el pacient. Els podem ajudar fins i tot a generar els seus propis recursos; de fet, hi ha pacients que creen els seus propis blogs i vídeos. Aquí hi ha una riquesa increïble!
Estaríem parlant d'alfabetització en salut digital?
Sí, aquesta és la idea: alfabetitzar en salut digital. En aquest cas, jo em focalitzo en els infermers perquè em queden a prop, però que el personal d'infermeria es formin en aquests temes no exclou altres professionals sanitaris. Per descomptat, en la salut tots som un equip i cal que tant els metges com tots els altres agents estiguem formats en salut digital per poder guiar el pacient, que en el fons ha de ser el nostre objectiu final.
Per què l’eHealth Center?
Soc aquí perquè hi ha pocs centres a Espanya que entenguin la salut digital i la tecnologia en salut com l'entenen aquí, a l’eHealth Center. És la manera en què l'entenc jo. En general, a la majoria d'universitats s'ofereix poca formació reglada sobre aquests temes i es fa molt poca recerca en salut digital. Aquí, a la UOC, hi ha un grup dedicat específicament a la salut digital... Com és lògic, ens havíem de trobar en algun moment. A més a més, he col·laborat amb Manuel Armayones en diversos projectes i aquesta era l'oportunitat de materialitzar les idees que teníem.
Quant de temps seràs aquí?
La meva estada ha estat de deu dies. Divendres ja me'n vaig, però espero poder tornar el curs vinent per continuar fent recerca. S'han obert moltes finestres, que és el que passa quan surts de la teva zona de confort. Se m'han obert idees i projectes nous i ara he de tornar a casa, posar-los en ordre i analitzar-los, però per descomptat tot és molt interessant.
Convido a tothom a sortir de la seva zona de confort i conèixer el que s'està fent a altres llocs, perquè això et canvia la manera de pensar.