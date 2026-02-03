El pasado 7 de octubre, el investigador del eHealth Center Manuel Armayones participó en una jornada sobre la soledad no deseada de las personas con discapacidad para presentar, junto con Sergi Morera, miembro del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona (IMPD), el estudio "Anàlisi de la situació de la soledat en relació amb les persones amb discapacitat".

Este estudio ha sido promovido por el IMPD en el marco de la Estrategia municipal contra la soledad del Ayuntamiento de Barcelona y lo ha llevado a cabo la Cátedra UOC-COCEMFE para la Autonomía Personal y la Salud Digital. En el estudio ha participado un grupo de investigadores del eHealth Center liderado por Manuel Armayones, director del Behaviour Design Lab del PSiNET y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, Beni Gómez-Zúñiga y Modesta Pousada, investigadoras del Behaviour Design Lab y profesoras de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, y Noemí Robles y Eva Aumatell, técnicas de investigación del eHealth Center, con la colaboración de Ignacio del Arco como investigador externo.

Desde el IMPD, se ha impulsado esta investigación partiendo de la base de que las personas con discapacidad —ya sea física, intelectual, visual, auditiva o por trastorno de salud mental— viven situaciones de soledad no deseada.

Accesibilidad, participación y formación en habilidades sociales y emocionales

El estudio concluye que, a la hora de combatir la soledad no deseada de las personas con discapacidad, hay tres ámbitos clave por los que hay que luchar: la accesibilidad, la participación y la formación en habilidades sociales y emocionales.

Para ello, el informe recoge un catálogo con líneas de actuación:

Luchar por la accesibilidad física, cognitiva y económica es luchar contra la soledad. La discapacidad es un factor que predispone a la soledad, pero no hay una relación causa-efecto entre discapacidad y soledad. Necesitamos encuestas que combinen el tipo de discapacidad y el grado de soledad. Los datos tienen que servir para diseñar actuaciones para grupos de personas con discapacidad especialmente vulnerables. Promover la participación activa de las personas con discapacidad tiene un efecto protector. Necesitamos evaluar cada actividad teniendo en cuenta estas variables: ¿es accesible?, ¿promueve la participación activa de las personas con discapacidad?, ¿ofrece apoyo emocional? Hay que incluir la mirada de las personas con discapacidad en todas las acciones promovidas por la Estrategia municipal contra la soledad. Tenemos que trabajar en los factores que determinan la soledad.

Metodología utilizada

El grupo de investigadores que ha llevado a cabo esta investigación se ha centrado en la revisión de la literatura científica y otros documentos existentes que analizan la experiencia de soledad entre personas con discapacidad, y la ha combinado con el análisis de bases de datos que pueden contribuir a dar información de calidad sobre el objeto de estudio. Finalmente, ha hecho entrevistas en profundidad a personas con diferentes tipos de discapacidad. Estas entrevistas han ahondado en la manera como estas personas viven la soledad, en cómo se puede prevenir esta soledad y en cómo se puede evitar una doble discriminación y exclusión (por el hecho de ser una persona con discapacidad y estar sola).

Podéis consultar el estudio en este enlace.