El passat 7 d'octubre, l'investigador de l'eHealth Center Manuel Armayones va participar en una jornada sobre la soledat no volguda de les persones amb discapacitat per presentar, juntament amb Sergi Morera, membre de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona (IMPD), l'estudi "Anàlisi de la situació de la soledat en relació amb les persones amb discapacitat".

Aquest estudi ha estat promogut per l'IMPD en el marc de l'Estratègia municipal contra la soledat de l'Ajuntament de Barcelona i l'ha dut a terme la Càtedra UOC-COCEMFE per a l'Autonomia Personal i la Salut Digital. En l'estudi hi ha participat un grup d'investigadors de l'eHealth Center liderat per Manuel Armayones, director del Behaviour Design Lab del PSiNET i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, Beni Gómez-Zúñiga i Modesta Pousada, investigadores del Behaviour Design Lab i professores dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, i Noemí Robles i Eva Aumatell, tècniques de recerca de l'eHealth Center, amb la col·laboració d'Ignacio del Arco com a investigador extern.

Des de l'IMPD, s'ha impulsat aquesta recerca partint de la base que les persones amb discapacitat —ja sigui física, intel·lectual, visual, auditiva o per trastorn de salut mental— viuen situacions de soledat no desitjada.

Accessibilitat, participació i formació en habilitats socials i emocionals

L'estudi conclou que, a l'hora de combatre la soledat no volguda de les persones amb discapacitat, hi ha tres àmbits clau pels quals cal lluitar: l'accessibilitat, la participació i la formació en habilitats socials i emocionals.

És per això que l'informe recull un catàleg amb línies d'actuació:

Lluitar per l'accessibilitat física, cognitiva i econòmica és lluitar contra la soledat. La discapacitat és un factor que predisposa a la soledat, però no hi ha una relació causa-efecte entre discapacitat i soledat. Necessitem enquestes que combinin el tipus de discapacitat i el grau de soledat. Les dades han de servir per dissenyar actuacions per a grups de persones amb discapacitat especialment vulnerables. Promoure la participació activa de les persones amb discapacitat té un efecte protector. Necessitem avaluar cada activitat tenint en compte aquestes variables: és accessible?, promou la participació activa de les persones amb discapacitat?, ofereix suport emocional? Cal incloure la mirada de les persones amb discapacitat en totes les accions promogudes per l'Estratègia municipal contra la soledat. Hem de treballar en els factors que determinen la soledat.

Metodologia utilitzada

El grup d'investigadors que ha portat a terme aquesta recerca s'ha centrat en la revisió de la literatura científica i altres documents existents que analitzen l'experiència de soledat entre persones amb discapacitat, i l'ha combinat amb l'anàlisi de bases de dades que poden contribuir a donar informació de qualitat sobre l'objecte d'estudi. Finalment, ha fet entrevistes en profunditat a persones amb diferents tipus de discapacitat. Aquestes entrevistes han aprofundit en la manera com aquestes persones viuen la soledat, en com es pot prevenir aquesta soledat i en com es pot evitar una doble discriminació i exclusió (pel fet de ser una persona amb discapacitat i estar sola).

Podeu consultar l'estudi sencer en aquest enllaç.

