Los profesionales sanitarios no tienen las competencias digitales necesarias para trabajar en la sociedad actual. Así lo muestra una encuesta de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña presentada por su director, Martí Casadesús, en la jornada «eSalud: Retos y necesidades actuales de los profesionales de la salud», celebrada el jueves 27 de septiembre en el Centro Movistar de Barcelona y organizada por los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC con el apoyo del eHealth Center.

La encuesta revela que las competencias tecnológicas están entre las habilidades más demandadas en médicos, enfermeras y farmacéuticos. Pero según los datos presentados por Casadesús, el nivel medio de estos profesionales en habilidades tecnológicas es de un 4,7 sobre 10, «unas competencias que no satisfacen a los empleadores», según aseguró Casadesús.

Para Marta Aymerich, presidenta ejecutiva del eHealth Center, «que los profesionales de la salud tengan las competencias digitales necesarias depende de cada uno de ellos, de su habilidad digital en otros ámbitos de la vida. Sin embargo, no hay suficiente oferta formativa para que puedan adquirirlas». Así, pues, explica Aymerich, «un colectivo como los profesionales sanitarios, acostumbrado a formarse constantemente, debería tener al alcance más posibilidades de adquirir los conocimientos necesarios en este campo. El máster universitario de Salud Digital (eHealth) de la UOC, pues, viene a llenar esta carencia».

Carme Carrion, directora del máster universitario de Salud Digital (eHealth), afirma que «hay que cambiar la formación de los profesionales. Habilidades como la comunicación, la flexibilidad y la adaptación al cambio, junto con la capacitación en competencias digitales, son imprescindibles y no están impartiéndose lo suficiente en la formación tradicional».

El máster universitario, que empezó a mediados de octubre, «se ha diseñado para incluir las necesidades que nos han indicado los empleadores, tales como capacitación en ciencia de datos, empoderamiento de las personas, cuestiones éticas y legales de la digitalización de la salud y estrategias para evaluar el impacto o mejorar la implantación de las intervenciones en salud digital, entre otras disciplinas», explica Carrion.

La tecnología cambiará el modelo asistencial

Por su parte, la directora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, Pilar Garcia Lorda, insiste en que «los currículums de los profesionales no se han modificado a la misma velocidad que la digitalización de la salud. Uno de los grandes retos es anticipar las necesidades de formación de la sanidad futura».

El director de Investigación e Innovación en Salud de la Generalitat de Cataluña, Albert Barberà, apunta que «la tecnología nos obligará a cambiar el modelo asistencial. Sin embargo, hay habilidades como la comunicación y la cocreación que no dependen de la tecnología. Una de las necesidades no cubiertas de la sanidad actual es la comunicación entre médico y paciente. Debemos formar a los profesionales para que pongan al paciente en el centro».

Joan Comella, consejero delegado del Vall d’Hebron Institut de Recerca, miembro del Consejo Asesor del eHealth Center y ponente de la jornada, explica que «las nuevas tecnologías están cambiando completamente la forma en la que abordamos la medicina y la investigación. Los laboratorios de hoy consisten en profesionales que llevan a cabo análisis de macrodatos. No podemos ni imaginar las posibilidades de la tecnología: solo estamos viendo la punta del iceberg».

En la jornada intervinieron profesionales del sector sanitario que han destacado por su visión innovadora dentro de sus organizaciones, como la directora de Comunicación de la farmacéutica Menarini, la Dra. Mònica Moro; la responsable de salud digital del Colegio de Médicos de Barcelona y directora del CAP Borrell, la Dra. Mireia Sans, que explicó cómo ponen al paciente en el centro con la ayuda de la tecnología; el director de Organización y Sistemas de Información del Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hartmann Estruch, y la directora del Observatorio mHealth del Hospital Clínic, Imma Grau, que habló de cómo evalúan los proyectos digitales en este hospital barcelonés.