Els professionals de la salut no tenen les competències digitals que necessita el mercatLa jornada «eSalut: Reptes i necessitats actuals dels professionals de la salut» ha estat l'escenari de presentació del nou màster universitari de Salut Digital (eHealth) de la Universitat Oberta de Catalunya
Els professionals sanitaris no tenen les competències digitals necessàries per a treballar en la societat actual. Així ho mostra una enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya presentada pel seu director, Martí Casadesús, a la jornada «eSalut: Reptes i necessitats actuals dels professionals de la salut», que va tenir lloc el dijous 27 de setembre al Centre Movistar de Barcelona, organitzada pels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC amb el suport de l’eHealth Center.
L’enquesta revela que les competències tecnològiques són entre les habilitats més demanades en metges, infermeres i farmacèutics. Però segons les dades presentades per Casadesús, el nivell mitjà d’aquests professionals en habilitats tecnològiques és d’un 4,7 sobre 10, «unes competències que no satisfan els ocupadors», segons ha assegurat Casadesús.
Per a Marta Aymerich, presidenta executiva de l’eHealth Center, «que els professionals de la salut tinguin les competències digitals necessàries depèn de cada un d’ells, de la seva habilitat digital en altres àmbits de la vida. Tanmateix, no hi ha prou oferta formativa perquè les puguin adquirir». Així, doncs, explica Aymerich, «un col·lectiu com els professionals sanitaris, acostumat a formar-se constantment, hauria de tenir a l’abast més possibilitats d’adquirir els coneixements necessaris en aquest camp. El màster universitari de Salut Digital (eHealth) de la UOC, doncs, ve a omplir aquesta mancança».
Carme Carrion, directora del màster universitari de Salut Digital (eHealth), afirma que «cal canviar la formació dels professionals. Habilitats com la comunicació, la flexibilitat i l’adaptació al canvi, juntament amb la capacitació en competències digitals, són imprescindibles i no s’estan impartint prou en la formació tradicional».
El màster universitari, que va començar a mitjan octubre, «s’ha dissenyat per a incloure-hi les necessitats que ens han indicat els ocupadors, com ara capacitació en ciència de dades, apoderament de les persones, qüestions ètiques i legals de la digitalització de la salut i estratègies per a avaluar l’impacte o millorar la implantació de les intervencions en salut digital, entre altres disciplines», explica Carrion.
La tecnologia canviarà el model assistencial
Per la seva banda, la directora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Pilar Garcia Lorda, insisteix que «els currículums dels professionals no s’han modificat a la mateixa velocitat que la digitalització de la salut. Un dels grans reptes és anticipar les necessitats de formació de la sanitat futura».
El director de Recerca i Innovació en Salut de la Generalitat de Catalunya, Albert Barberà, apunta que «la tecnologia ens obligarà a canviar el model assistencial. No obstant això, hi ha habilitats com la comunicació i la cocreació que no depenen de la tecnologia. Una de les necessitats no cobertes de la sanitat actual és la comunicació entre metge i pacient. Hem de formar els professionals perquè posin el pacient en el centre».
Joan Comella, conseller delegat del Vall d’Hebron Institut de Recerca, membre del Consell Assessor de l’eHealth Center i ponent de la jornada, explica que «les noves tecnologies van canviant completament la manera com abordem la medicina i la recerca. Els laboratoris d’avui consisteixen en professionals que fan anàlisis de dades massives. No podem ni imaginar les possibilitats de la tecnologia: només veiem la punta de l’iceberg».
A la jornada van intervenir professionals del sector sanitari que han destacat per la seva visió innovadora dins de les seves organitzacions, com la directora de Comunicació de la farmacèutica Menarini, la Dra. Mònica Moro; la responsable de salut digital del Col·legi de Metges de Barcelona i directora del CAP Borrell, la Dra. Mireia Sans, que va explicar com posen el pacient en el centre amb l’ajut de la tecnologia; el director d’Organització i Sistemes d’Informació de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hartmann Estruch, i la directora de l’Observatori mHealth de l’Hospital Clínic, Imma Grau, que va parlar de com avaluen els projectes digitals en aquest hospital barceloní.