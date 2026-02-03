H-appy Hour: el grupo de trabajo sobre aplicaciones de la UOC

Las dos expertas del eHealth Center Carme Carrion y Noemí Robles coordinan la iniciativa. Carme Carrion es profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y coordinadora del ámbito de Diseño y Evaluación de Intervenciones en eHealth, y Noemí Robles es técnica de investigación y proyectos en el eHealth Center.

Primer contacto

El 6 de junio se llevó a cabo la primera sesión del H-appy Hour, un grupo de trabajo abierto a todos los miembros de la comunidad UOC que nace para compartir experiencias y ofrecer apoyo en el proceso de creación de aplicaciones de salud, establecer un marco de trabajo común para las aplicaciones de salud desarrolladas en la UOC y crear una guía de recomendaciones de mejores prácticas.

Carme y Noemí hacen una lectura positiva de la primera sesión de trabajo, en la que asistieron 26 personas de perfil diverso, provenientes tanto de distintos estudios y áreas de la UOC como de varias instituciones del ecosistema de la salud de Cataluña (AQuAS, Hospital de la Vall d'Hebron y Fundación iSYS). Durante la reunión se recogieron las necesidades de los participantes. De todas las demandas, destacan las de formación sobre el proceso de creación de aplicaciones; las de asesoramiento en aspectos de metodología, fiabilidad, seguridad, normativa y datos, y las de apoyo para integrar aplicaciones con dispositivos médicos.

«La salud digital cada vez está más presente en nuestro día a día. Desde la UOC también queremos contribuir a hacer avanzar la investigación y a diseñar intervenciones que incluyan elementos digitales, como las aplicaciones de salud, para mejorar nuestra condición de salud o bien otros aspectos que estén relacionados, como la interacción con los profesionales o el sistema sanitario, las posibilidades y los retos que conllevan los datos involucrados, el conocimiento experto de nuestra condición de salud o la toma de decisiones compartidas en la gestión de la salud y la enfermedad, entre otros aspectos», indica Carme Carrion.

Siguientes pasos

Las expertas del eHealth Center aseguran que ahora hay que seguir trabajando en la consolidación de este grupo de trabajo y crear una comunidad de práctica para construir conocimiento de forma colaborativa; un espacio para compartir buenas prácticas, dificultades o experiencias tanto desde dentro de la UOC como con otras instituciones con las que colaboramos.

Desde el eHealth Center se empezará haciendo un primer análisis de las necesidades que se detectaron e intentando poner manos a la obra para darles respuesta, dentro de lo posible.

¡Os animamos a apuntaros a la próxima sesión! Próximamente os informaremos.