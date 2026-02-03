H-appy Hour: el grup de treball sobre aplicacions de la UOC
Les dues expertes de l'eHealth Center Carme Carrion i Noemí Robles coordinen la iniciativa. Carme Carrion és professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora de l'àmbit de Disseny i Avaluació d'Intervencions en eHealth, i Noemí Robles és tècnica de recerca i projectes a l'eHealth Center.
Primer contacte
El 6 de juny es va dur a terme la primera sessió del H-appy Hour, un grup de treball obert a tots els membres de la comunitat UOC que neix per a compartir experiències i oferir suport en el procés de creació d'aplicacions de salut, establir un marc de treball comú per a les aplicacions de salut desenvolupades a la UOC i crear una guia de recomanacions de millors pràctiques.
La Carme i la Noemí fan una lectura positiva de la primera sessió de treball, en què van assistir 26 persones de perfil divers, provinents tant de diferents estudis i àrees de la UOC com de diverses institucions de l'ecosistema de la salut de Catalunya (AQuAS, Hospital de la Vall d'Hebron i Fundació iSYS). Durant la reunió es van recollir les necessitats dels participants. De totes les demandes, destaquen les de formació sobre el procés de creació d'aplicacions; les d'assessorament en aspectes de metodologia, fiabilitat, seguretat, normativa i dades, i les de suport per a integrar aplicacions amb dispositius mèdics.
«La salut digital cada vegada és més present en el nostre dia a dia. Des de la UOC també volem contribuir a fer avançar la recerca i a dissenyar intervencions que incloguin elements digitals, com les aplicacions de salut, per tal de millorar la nostra condició de salut o bé altres aspectes que hi estiguin relacionats, com ara la interacció amb els professionals o el sistema sanitari, les possibilitats i els reptes que comporten les dades involucrades, el coneixement expert de la nostra condició de salut o la presa de decisions compartides en la gestió de la salut i la malaltia, entre altres aspectes», indica Carme Carrion.
Següents passos
Les expertes de l'eHealth Center asseguren que ara cal continuar treballant en la consolidació d'aquest grup de treball i crear una comunitat de pràctica per a construir coneixement col·laborativament; un espai per a compartir bones pràctiques, dificultats o experiències tant des de dins de la UOC com amb altres institucions amb les quals col·laborem.
Des de l'eHealth Center es començarà fent una primera anàlisi de les necessitats que es van detectar i mirant de posar fil a l'agulla per a donar-hi resposta, en la mesura del possible.
Us animem a apuntar-vos a la pròxima sessió! Properament us farem arribar més informació.