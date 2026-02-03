Infermera virtual: un ejemplo de salud digital

El pasado 20 de mayo de 2019, Infermera virtual celebró su décimo aniversario. El proyecto, iniciativa del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, se ha convertido en un espacio multiplataforma de promoción y educación para la salud.

¿Qué es?

Infermera virtual pone el énfasis en la promoción de la salud; sale, así, del clásico enfoque en la enfermedad que tienen muchos proyectos de salud.

Su objetivo es capacitar a la persona para tomar decisiones sobre su propia salud, y esto lo hace mediante un espacio virtual de difusión de conocimiento sanitario que apuesta por el impulso de la salud de la ciudadanía.

Así mismo, el proyecto funciona como instrumento de trabajo para los equipos de enfermería y para todos los profesionales de los sectores sanitario, educativo y social.

Se trata, pues, de un proyecto que tiene una doble vertiente:

Es un espacio que apuesta por el empoderamiento de la ciudadanía en referencia al mantenimiento y la mejora de la propia salud. Es, también, un espacio de herramientas y recursos útiles para profesionales que trabajan en la promoción y educación para la salud.

¿Cómo se estructura?

La actividad divulgativa y educativa de Infermera virtual se estructura en cinco grandes bloques:

Problemas de salud: esta parte se centra en divulgar consejos para personas que sufren patologías o problemas de salud y, sobre todo, en informar a la persona sobre cómo puede desarrollar las actividades cotidianas de una forma saludable adaptándose a las restricciones que comporta su problema de salud. Actividades de la vida diaria: la sección da información y consejos sobre la respiración, la alimentación, la actividad física, el descanso, las relaciones con las personas, el ocio, el trabajo y los hábitos que deberían evitarse. Todo con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la vida, un funcionamiento saludable y la calidad de vida atendiendo a todas las dimensiones de la persona: la biológica, la psicológica, la social y la espiritual. Situaciones de vida: este bloque se centra en dar pautas y directrices para hacer frente a la vida de una forma saludable. Es decir, transmite información y consejos adaptados a las distintas etapas del desarrollo y a las circunstancias de vida a las que la persona puede quedar expuesta. La sección gira en torno a diez ejes principales: infancia, adolescencia, adultez, vejez, duelo, menopausia, viajar, embarazo, lactancia materna y parto. Recursos: este espacio incluye una compilación de recursos complementarios para abordar y gestionar las diferentes situaciones en las que la persona puede encontrarse. Área profesional: finalmente, esta sección está dedicada a los profesionales que intervienen en la promoción y educación para la salud de las personas y reúne recursos, materiales, ideas y propuestas de intervención.

¿Cómo lo hace? Un proyecto multiplataforma

Infermera virtual dispone de un portal web, una aplicación móvil y varias redes sociales que permiten que su actividad informativa y divulgativa llegue a un amplio público. Los contenidos digitales que elabora están diseñados pensando en el usuario y son útiles y comprensibles para todo el mundo.

