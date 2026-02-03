Infermera virtual: un exemple de salut digital

Infermera virtual: un exemple de salut digitalEl seu objectiu és capacitar la persona per a prendre decisions sobre la seva pròpia salut mitjançant un espai virtual.
El passat 20 de maig de 2019, Infermera virtual va celebrar el seu desè aniversari. El projecte, iniciativa del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, ha esdevingut un espai multiplataforma de promoció i educació per a la salut.
Què és?
Infermera virtual posa l'èmfasi en la promoció de la salut; surt, així, del clàssic enfocament en la malaltia que tenen molts projectes de salut.
El seu objectiu és capacitar la persona per a prendre decisions sobre la seva pròpia salut, i això ho fa mitjançant un espai virtual de difusió de coneixement sanitari que aposta per l'impuls de la salut de la ciutadania.
Així mateix, el projecte funciona com a instrument de treball per als equips d'infermeria i per a tots els professionals dels sectors sanitari, educatiu i social.
Es tracta, doncs, d'un projecte que té un doble vessant:
- És un espai que aposta per l'apoderament de la ciutadania en referència al manteniment i la millora de la pròpia salut.
- És, alhora, un espai d'eines i recursos útils per a professionals que treballen en la promoció i educació per a la salut.
Com s'estructura?
L'activitat divulgativa i educativa d'Infermera virtual s'estructura en cinc grans blocs:
- Activitats de la vida diària: la secció dona informació i consells sobre la respiració, l'alimentació, l'activitat física, el descans, les relacions amb les persones, l'oci, el treball i els hàbits que caldria evitar. Tot amb l'objectiu de garantir el manteniment de la vida, un funcionament saludable i la qualitat de vida atenent totes les dimensions de la persona: la biològica, la psicològica, la social i l'espiritual.
- Situacions de vida: aquest bloc se centra a donar pautes i directrius per a fer front a la vida d'una manera saludable. És a dir, transmet informació i consells adaptats a les diverses etapes del desenvolupament i a les circumstàncies de vida a les quals la persona pot quedar exposada. La secció gira entorn de deu eixos principals: infància, adolescència, adultesa, vellesa, dol, menopausa, viatjar, embaràs, lactància materna i part.
- Problemes de salut: aquesta part se centra a divulgar consells per a persones que pateixen patologies o problemes de salut i, sobretot, a informar la persona sobre com pot desenvolupar les activitats quotidianes d'una manera saludable adaptant-se a les restriccions que comporta el seu problema de salut.
- Recursos: aquest espai inclou un recull de recursos complementaris per a abordar i gestionar les diferents situacions en què la persona es pot trobar.
- Àrea professional: finalment, aquesta secció està dedicada als professionals que intervenen en la promoció i educació per a la salut de les persones i recull recursos, materials, idees i propostes d'intervenció.
Com ho fa? Un projecte multiplataforma
Infermera virtual disposa d'un portal web, una aplicació mòbil i diverses xarxes socials que permeten que la seva activitat informativa i divulgativa arribi a un públic ampli. Els continguts digitals que elabora estan dissenyats pensant en l'usuari i són útils i comprensibles per a tothom.
Us animem a baixar-vos la seva aplicació i seguir-los a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o per RSS!