El pasado 29 de mayo tuvo lugar en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona la sesión preparatoria del próximo congreso estatal de COCEMFE, que se realizará en febrero de 2019 en Barcelona y que se titula «El derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo vital».

Esta jornada fue organizada por COCEMFE Cataluña y contó con cuarenta y un participantes, que son miembros de entidades de personas con discapacidad, representantes de diferentes administraciones y expertos, entre otros.

De la UOC estuvieron presentes Eulàlia Hernández, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, investigadora principal del grupo de investigación PSiNET y coordinadora del ámbito de educación, empoderamiento y participación en salud del eHealth Center; Manuel Armayones, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, director de desarrollo del eHealth Center y miembro del grupo de investigación PSiNET; Jordi Conesa, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, coordinador del ámbito de ciencia de datos en salud del eHealth Center y miembro del grupo de investigación SMARTLEARN; Éder Peña, profesor de la Universidad de Caldas y profesor visitante del eHealth Center, y Martha Lucia García, profesora de la Universidad de Manizales y doctoranda en la UOC.

Esta jornada preparatoria acogió cuatro talleres diferentes, de los que surgieron unos paneles que resumen los temas tratados en cada grupo de trabajo. Estos son los diferentes talleres llevados a cabo:

Taller 1: La garantía de los derechos en cada etapa del ciclo de vida.

Taller 2: La ciudad como espacio de convivencia amigable y de acceso fácil a los servicios.

Taller 3: Las TIC al servicio de la mejora de la calidad de vida de cada persona y su entorno.

Taller 4: La gestión y el uso de los datos colectivos como herramienta de transformación social.

Por último, la jornada se cerró con una puesta en común de los temas tratados en cada grupo de trabajo y con agradecimientos a todos los participantes.