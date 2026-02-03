Jornada preparatòria del congrés de COCEMFE Catalunya 2019Manuel Armayones, director de desenvolupament de l'eHealth Center de la UOC és el director científic del congrés
El 29 de maig passat va tenir lloc al Consorci de la Zona Franca de Barcelona la sessió preparatòria del pròxim congrés estatal de COCEMFE, que es farà el febrer del 2019 a Barcelona i que es titula «El derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo vital».
Aquesta jornada va ser organitzada per COCEMFE Catalunya i hi va haver quaranta-un participants, que són membres d'entitats de persones amb discapacitat, representants de diferents administracions i experts, entre altres.
De la UOC hi van ser presents Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, investigadora principal del grup de recerca PSiNET i coordinadora de l'àmbit d'educació, apoderament i participació en salut de l'eHealth Center; Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, director de desenvolupament de l'eHealth Center i membre del grup de recerca PSiNET; Jordi Conesa, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, coordinador de l'àmbit de ciència de dades en salut de l'eHealth Center i membre del grup de recerca SMARTLEARN; Éder Peña, professor de la Universitat de Caldas i professor visitant de l'eHealth Center, i Martha Lucia García, professora de la Universitat de Manizales i doctoranda a la UOC.
Aquesta jornada preparatòria va acollir quatre tallers diferents, dels quals van sorgir uns plafons que resumeixen els temes de què es va tractar en cada grup de treball. Aquests són els diferents tallers duts a terme:
Taller 1: La garantia dels drets en cada etapa del cicle de vida.
Taller 2: La ciutat com a espai de convivència amigable i d'accés fàcil als serveis.
Taller 3: Les TIC al servei de la millora de la qualitat de vida de cada persona i el seu entorn.
Taller 4: La gestió i l'ús de les dades col·lectives com a eina de transformació social.
Finalment, la jornada es va cloure amb una posada en comú dels temes de què es va tractar en cada grup de treball i amb agraïments a tots els participants.