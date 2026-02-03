Campus
21/10/19 · Noticia

La Jornada «eSalud: realidades y retos de futuro» en Twitter

e-health center

Foto: UOC

Imma Alberch

El pasado 15 de octubre, la Escuela Andaluza de Salud Pública fue la sede de la II Jornada eSalud. Este año se centró en las realidades y los retos de futuro del sector de la salud digital y contó con la participación de más de veinte profesionales del sector. El evento, coorganizado por el eHealth Center de la UOC y la Escuela Andaluza de Salud Pública, estuvo presente durante todo el día en Twitter con la etiqueta #eSaludEaspUoc, donde llegó a ser Trending Topic

¡Os compartimos el resumen de la jornada en Twitter!

