21/10/19 · Noticia
La Jornada «eSalud: realidades y retos de futuro» en Twitter
El pasado 15 de octubre, la Escuela Andaluza de Salud Pública fue la sede de la II Jornada eSalud. Este año se centró en las realidades y los retos de futuro del sector de la salud digital y contó con la participación de más de veinte profesionales del sector. El evento, coorganizado por el eHealth Center de la UOC y la Escuela Andaluza de Salud Pública, estuvo presente durante todo el día en Twitter con la etiqueta #eSaludEaspUoc, donde llegó a ser Trending Topic.
¡Os compartimos el resumen de la jornada en Twitter!