21/10/19 · Notícia
Jornada «eSalud: realidades y retos de futuro» a Twitter
El passat 15 d'octubre, l'Escola Andalusa de Salut Pública va ser la seu de la II Jornada eSalud. Enguany es va centrar en les realitats i els reptes de futur del sector de la salut digital i va comptar amb la participació de més de vint professionals del sector. L'esdeveniment, coorganitzat per l'eHealth Center de la UOC i l'Escola Andalusa de Salut Pública, va estar present durant tot el dia a Twitter amb l'etiqueta #eSaludEaspUoc, on va arribar a ser Trending Topic.
Us compartim el resum de la jornada a Twitter!