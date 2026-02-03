La I Jornada Interna de Impulso a la Investigación Interdisciplinaria en Salud Digital organizada por el eHealth Center (eHC) y la Oficina UOC de Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT) tuvo una gran acogida entre el colectivo de investigadores de la UOC.

Académicos e investigadores de la UOC participaron en una jornada interna en la que se presentaron diferentes experiencias en relación con la salud digital desde las que se daba respuesta a una necesidad o problemática social y una dinámica de trabajo.

La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC, Marta Aymerich, abrió el acto y en su discurso inaugural destacó que «el eHealth Center trabajará junto con los diferentes estudios y grupos de investigación de la UOC para desarrollar proyectos transdisciplinarios de salud digital que den respuesta a las necesidades de la sociedad».

Posteriormente, cada ámbito de conocimiento del eHealth Center fue presentado por su responsable (RAC). Manuel Armayones presentó el ámbito de Educación, empoderamiento y participación en salud; Carme Carrión, el de Diseño y evaluación de intervenciones en eHealth, y Jordi Conesa, el de Ciencia de datos en salud (Health data science).

A continuación, las expertas en ciencia de datos Andrea Barbiero y Mara Balestrini y el experto en ciencias de la motricidad humana Éder Peña presentaron las experiencias externas. Andrea Barbiero nos habló de la creación de Salus.coop, una cooperativa ciudadana de datos de salud que fundó con Mara Balestrini, quien compartió con el público su experiencia con «Datos generados por los ciudadanos: una palanca para el cambio social», una iniciativa de empoderamiento ciudadano con resultados visibles. Éder Peña, docente titular en la Universidad de Caldas (Colombia), nos explicó su estudio, que llevó a cabo en 2016 en Manizales, Colombia, titulado Movilidad, actividad física y espacio de vida en adulto mayor, un trabajo que nos muestra la relación existente entre la actividad física que hacen las personas mayores y su espacio de vida.

La jornada continuó con una dinámica de trabajo que incluyó diferentes actividades. Los participantes se distribuyeron en tres mesas con un RAC y un investigador principal de la UOC de un proyecto de salud digital en cada una de ellas. Las actividades tenían como objetivo el debate sobre aportaciones interdisciplinarias entre los investigadores de la UOC. También se trabajó en la identificación de diferentes proyectos de salud digital nuevos dirigidos a dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Estos proyectos se estudiarán en detalle y se llevarán a cabo acciones para valorar tanto su materialización como la búsqueda de financiación en un futuro próximo con el apoyo de la OSRT y el eHC.

Siguiendo el Plan estratégico 2017-2020, se priorizará el apoyo a la identificación de ideas de proyecto y preparación de propuestas de financiación transversales a todas las propuestas relacionadas con la salud digital y el aprendizaje en línea.