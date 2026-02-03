Gran acollida de la I Jornada Interna d'Impuls a la Recerca Interdisciplinària en Salut DigitalTreballem per desenvolupar projectes interdisciplinaris de salut digital
La I Jornada Interna d’Impuls a la Recerca Interdisciplinària en Salut Digital organitzada per l’eHealth Center (eHC) i l’Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) va tenir una gran acollida entre el col·lectiu d’investigadors de la UOC.
Acadèmics i investigadors de la Universitat van participar en una jornada interna en què es van presentar diverses experiències en relació amb la salut digital des de les quals es donava resposta a una necessitat o problemàtica social i una dinàmica de treball.
La vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich, va obrir l’acte i en el seu discurs inaugural va destacar que «l’eHealth Center treballarà juntament amb els diferents estudis i grups de recerca de la UOC per desenvolupar projectes transdisciplinaris de salut digital que donin resposta a les necessitats de la societat».
Posteriorment, cada àmbit de coneixement de l’eHealth Center va ser presentat pel seu responsable (RAC). Manuel Armayones va presentar l’àmbit d’Educació, apoderament i participació en salut; Carme Carrión, el de Disseny i avaluació d’intervencions en eHealth, i Jordi Conesa, el de Ciència de dades en salut (Health data science).
A continuació, les expertes en ciència de dades Andrea Barbiero i Mara Balestrini i l’expert en ciències de la motricitat humana Éder Peña van presentar les experiències externes. Andrea Barbiero ens va explicar la creació de Salus.coop, una cooperativa ciutadana de dades de salut que va fundar amb Mara Balestrini, la qual va compartir amb el públic la seva experiència amb «Datos generados por los ciudadanos: una palanca para el cambio social», una iniciativa d’apoderament ciutadà amb resultats
visibles. Éder Peña, docent titular a la Universitat de Caldas (Colòmbia), ens va explicar el seu estudi, que va dur a terme l’any 2016 a Manizales, Colòmbia, titulat Movilidad, actividad física y espacio de vida en adulto mayor, un treball que ens mostra la relació que hi ha entre l’activitat física que fa la gent gran i el seu espai de vida.
La jornada va continuar amb una dinàmica de treball que va incloure diferents activitats. Els participants es van distribuir en tres taules en cada una de les quals hi havia un RAC i un investigador principal de la UOC d’un projecte de salut digital. Les activitats tenien com a objectiu el debat sobre aportacions interdisciplinàries entre els investigadors de la UOC. També es va treballar en la identificació de diferents projectes de salut digital nous adreçats a donar resposta a les necessitats de la societat actual. Aquests projectes s’estudiaran detalladament i es duran a terme accions per a valorar-ne tant la materialització com la cerca de finançament en un futur pròxim amb el suport de l’OSRT i l’eHC.
Seguint el Pla estratègic 2017-2020, es prioritzarà el suport a la identificació d’idees de projecte i preparació de propostes de finançament transversals a totes les propostes relacionades amb la salut digital i l’aprenentatge en línia.