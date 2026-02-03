«La incorporación de las tecnologías digitales en el sistema sanitario es un reto que necesita de formación», explica Carme Carrion, directora del máster universitario de Salud Digital de los Estudios de Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y coordinadora del ámbito científico Diseño y evaluación de intervenciones en salud digital del eHealth Center.

El máster tiene como objetivo formar en salud digital tanto a profesionales sanitarios como a profesionales del entorno tecnológico que trabajan en el ámbito de la salud. Lo cierto es que hay una carencia importante de formación en este espacio, dado que las facultades de Medicina, Enfermería, Psicología u otras formadoras del ámbito de ciencias de la salud todavía no se ocupan lo suficiente de la transformación digital de la sanidad en la que estamos inmersos. «No podemos obviar la digitalización en el mundo de la salud. No estamos hablando del futuro sino del presente», explica Carrion.

La primera parte del máster —que proporciona 30 créditos ECTS— analizará cómo los profesionales pueden contribuir al cambio de modelo introduciendo tecnologías que faciliten procesos y mejoren los resultados de salud, a la vez que aumentan la calidad de vida de los pacientes. En la segunda parte los estudiantes podrán escoger una especialización: Gestión de la Salud Digital o Innovación y Emprendimiento en Salud Digital.

«No podemos esperar más: necesitamos profesionales que favorezcan el cambio en la forma de abordar la gestión de la salud. Este máster formará a las personas que serán el motor de la transformación digital en el ámbito de la salud», afirma Carrion.

Los pilares de esta formación serán los cuatro ámbitos de conocimiento en los que trabaja el eHealth Center de la UOC: educación y empoderamiento en salud; evaluación y diseño de intervenciones en salud digital; ciencia de datos, y salud digital y equidad. Carrion pone énfasis en la parte de la evaluación: «Existe un gran número de soluciones digitales, pero no hay tantas que aporten valor. Es imprescindible evaluar la implantación de las soluciones digitales y hacer un seguimiento para asegurarnos de que realmente son útiles».

El máster de la UOC es el único oficial de salud digital dirigido a profesionales de la salud, y tiene como objetivo atraer profesionales de varias disciplinas del sector: desde médicos hasta enfermeros, pasando por psicólogos, biólogos, fisioterapeutas, gestores y profesionales de la innovación.

En este web se puede realizar la matrícula y obtener información adicional.