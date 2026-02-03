Màster universitari de Salut Digital, la formació que et capacita en eHealth
«La incorporació de les tecnologies digitals al sistema sanitari és un repte que necessita formació», explica Carme Carrion, directora del màster universitari de Salut Digital dels Estudis de Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i coordinadora de l'àmbit científic Disseny i avaluació d'intervencions en salut digital de l'eHealth Center.
El màster té per objectiu formar en salut digital tant professionals sanitaris com professionals de l'entorn tecnològic que treballen en l'àmbit de la salut. El cas és que hi ha una mancança important de formació en aquest espai, atès que les facultats de Medicina, Infermeria, Psicologia o altres formadores de l'àmbit de ciències de la salut encara no s'ocupen prou de la transformació digital de la sanitat en què estem immersos. «No podem obviar la digitalització en el món de la salut. No parlem del futur sinó del present», explica Carrion.
La primera part del màster —que proporciona 30 crèdits ECTS— analitzarà com els professionals poden contribuir al canvi de model introduint tecnologies que facilitin processos i millorin els resultats de salut, alhora que augmenten la qualitat de vida dels pacients. A la segona part els estudiants podran triar una especialització: Gestió de la Salut Digital o Innovació i Emprenedoria en Salut Digital.
«No podem esperar més: necessitem professionals que afavoreixin el canvi en la manera d'encarar la gestió de la salut. Aquest màster formarà les persones que seran el motor de la transformació digital en l'àmbit de la salut», afirma Carrion.
Els pilars d'aquesta formació seran els quatre àmbits de coneixement en què treballa l'eHealth Center de la UOC: educació i apoderament en salut; avaluació i disseny d'intervencions en salut digital; ciència de dades, i salut digital i equitat. Carrion posa èmfasi en la part de l'avaluació: «Hi ha un gran nombre de solucions digitals, però no n'hi ha tantes que aportin valor. És imprescindible avaluar la implantació de les solucions digitals i fer-ne un seguiment per a assegurar-nos que realment són útils».
El màster de la UOC és l'únic oficial de salut digital adreçat a professionals de la salut, i té per objectiu atreure professionals de diverses disciplines del sector: des de metges fins a infermers, passant per psicòlegs, biòlegs, fisioterapeutes, gestors i professionals de la innovació.
