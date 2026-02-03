Te acercamos a la Gamificación, la técnica que aplica elementos sacados de los juegos a actividades que distan mucho de ser lúdicas. La gamificación es una eficaz herramienta de motivación que está conquistando ámbitos como el márketing, la salud, la empresa, la educación o la participación ciudadana. Y otros que ni puedes imaginar.

Descubre más con el MOOC de Gamificación: un curso totalmente gratuito, con fecha de inicio el 12 de septiembre y una duración de 5 semanas.

Aprenderás a diseñar gamificación, a evaluar y decidir entre varias opciones de diseño y estudiarás casos de éxito reales.