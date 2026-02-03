7/9/17 · Notícia
MOOC de GamificacióSabem que t'agrada estudiar i que formar-se requereix voluntat. Però... I si estudiar fos un joc? O anar a comprar? O practicar esport?
T'apropem a la Gamificació, la tècnica que aplica elements trets dels jocs a activitats que disten molt de ser lúdiques. La gamificació és una eina eficaç de motivació que està conquerint àmbits com el màrqueting, la salut, l'empresa, l'educació o la participació ciutadana. I d'altres que ni et pots imaginar.
Descobreix més amb el MOOC de Gamificació: un curs totalment gratuït, amb data d'inici el 12 de setembre i una duració de 5 setmanes.
Aprendràs a dissenyar gamificació, a avaluar i decidir entre vàries opcions de disseny i estudiaràs casos d'èxit reals.