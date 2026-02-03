El 2 de octubre tuvo lugar en la sede de la UOC en Madrid la jornada titulada «Salud digital y nuevas profesiones. ¿Y ahora qué? La gran pregunta de los jóvenes sobradamente desorientados», organizada por la Asociación Salud Digital (ASD), con la colaboración del eHealth Center de la UOC.

Esta jornada iba dedicada a los profesionales del mundo de la educación, de la salud, de la biotecnología, a farmacéuticos, titulados de Ciencias de la Salud, estudiantes de posgrado y consultoras.

Jaime del Barrio, presidente de la Asociación Salud Digital (ASD) presentó la jornada y a continuación la moderadora, Mar Torrella, recién titulada en Psicología y estudiante del máster de Psicología General Sanitaria, presentó a los ponentes.

Posteriormente tuvo lugar la mesa redonda «¿Y ahora qué?» con las explicaciones de las experiencias de los expertos invitados. Estas son algunas de aportaciones destacadas de los ponentes y las preguntas debatidas:

Ángel Pazos, catedrático de Farmacología y rector de la Universidad de Cantabria, destacó que el mercado demanda más aptitudes y menos conocimientos. También remarcó que la formación que les demos a los estudiantes tiene que incluir todo el entorno digital de su propio estudio.

Carme Carrion, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud, directora de programa del máster de Salud Digital y directora del programa de doctorado de Bioinformática de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), resaltó que hay que formar a personas para que lideren un cambio disruptivo, un cambio de verdad, y que lo que queremos es conseguir el empoderamiento de los pacientes, de los ciudadanos y de los profesionales.

Baltasar Lobato, director del máster de Transformación Digital en el ámbito sanitario y farmacéutico en la IMF Business School, entidad colaboradora de la Universidad Camilo José Cela, explicó que los planes de estudios no han cambiado nada en los últimos 25 años y que una alternativa para lograr el cambio puede ser el uso la tecnología en la formación.

Óscar Gil, directivo superior de Health & Life Sciences en EY, destacó que los MOOC te permiten tener la formación puntual que necesitas, quizás no muy profunda, pero suficiente como para ser parte de un equipo de trabajo y empezar un nuevo proyecto.

Víctor González, director de I+D en Atrys Health, remarcó que no habrá salud que no sea digital. Destacó que se demandan profesionales con disposición multidisciplinaria y con capacidad de integración y liderazgo.

Alejandro Rivero, director de I+D en Salumedia, comentó que el modelo sanitario está cambiando, ya que vamos hacia un modelo en el que el paciente es el centro y hay que motivarlo para que haga las cosas adecuadas.

Mercè Bonjorn, PhD Marie Curie Research CATCH Project en SDU Universidad de Dinamarca Meridional - Salumedia, coincidió con Carme Carrion en que es muy importante crear una metodología para implementar soluciones en el mercado. También destacó que las habilidades sociales o interpersonales (soft skills) no nos las enseñan en ningún lado, las vamos adquiriendo con el tiempo, no son curriculares y nos ayudan a resolver problemas complejos y tener sentido crítico y creatividad.

¿Qué competencias, conocimientos y habilidades necesita un recién titulado en Ciencias de la Salud para ser competitivo en el mercado laboral?

Se demandan personas motivadas, ilusionadas, que sepan comunicar, trabajar en equipo y gestionar proyectos, que tengan emprendimiento, cultura general, ética, capacidades relacionales, habilidades digitales y un buen nivel de inglés.

¿Qué está demandando el mercado que deba ser cubierto actualmente?

En general, se demandan expertos en blockchain, en incorporación de datos multiestructurados, ingenieros de software y hardware, expertos en inteligencia artificial y profesionales emprendedores con conocimiento del lenguaje computacional y matemático.

Atrys Health demanda expertos en soluciones bioinformáticas, de procesamiento automático de datos para diagnóstico y tratamiento de algoritmos de inteligencia artificial, abordaje multidisciplinario y multicéntrico en la oncología.

Salumedia demanda perfiles híbridos, expertos sanitarios con formación tecnológica y de negocio.

¿Hay una brecha entre demanda y oferta? ¿Quién la satisface? ¿Cómo lo hacen?

Hay una carencia de profesionales especialistas en big data, analytics y deep learning. También hay una necesidad importante de formación en telemedicina.

Hace falta una revolución en el mundo universitario, en los grados clásicos hay que implementar la visión digital.

¿Los másteres están actualmente en descrédito? «Antes un máster te aseguraba un trabajo»: ¿y ahora? ¿Máster sí o máster no?

Nuestros profesionales de la salud son muy bien valorados en todo el mundo.

En el mundo actual nada te asegura un trabajo. Lo importante son más los conocimientos que la posesión de una titulación, pero para el perfil profesional mixto que demanda el mercado el máster es necesario porque se requiere formación específica en tecnología, TIC, imagen, empresa y medicina.

La jornada concluyó con las preguntas de los asistentes en el espacio del debate, que fueron contestadas por los ponentes.