«Salut digital i noves professions. I ara què?» Crònica de la jornada
El 2 d’octubre va tenir lloc a la seu de la UOC a Madrid la jornada titulada «Salut digital i noves professions. I ara què? La gran pregunta dels joves sobradament desorientats», organitzada per l’Associació Salut Digital (ASD), amb la col·laboració de l’eHealth Center de la UOC.
Aquesta jornada anava dedicada als professionals del món de l’educació, de la salut i de la biotecnologia, a farmacèutics, titulats de Ciències de la Salut, estudiants de postgrau i consultories.
Jaime del Barrio, president de l’Associació Salut Digital (ASD), va presentar la jornada i a continuació la moderadora, Mar Torrella, titulada recentment en Psicologia i estudiant del màster de Psicologia General Sanitària, va presentar els ponents.
Posteriorment va tenir lloc la taula rodona «I ara què?» amb les explicacions de les experiències dels experts convidats. Aquestes són algunes de les aportacions destacades dels ponents i de les preguntes debatudes:
Ángel Pazos, catedràtic de Farmacologia i rector de la Universitat de Cantàbria, va destacar que el mercat demana més aptituds i menys coneixements. També va remarcar que la formació que donem als estudiants ha d’incloure tot l’entorn digital del seu propi estudi.
Carme Carrion, professora dels Estudis de Ciències de la Salut, directora del programa del màster de Salut Digital i del programa de doctorat de Bioinformàtica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va destacar que cal formar persones perquè liderin un canvi rupturista, un canvi de debò, i que el que volem és aconseguir l’apoderament dels pacients, dels ciutadans i dels professionals.
Baltasar Lobato, director del màster de Transformació Digital en l’àmbit sanitari i farmacèutic a la IMF Business School, entitat col·laboradora de la Universitat Camilo José Cela, va explicar que els plans d’estudi no han canviat gens en els darrers 25 anys i que una alternativa per a aconseguir el canvi pot ser l’ús de la tecnologia en la formació.
Óscar Gil, directiu superior de Health & Life Sciences a EY, va destacar que els MOOC et permeten tenir la formació puntual que necessites, potser no gaire aprofundida, però suficient per a formar part d’un equip de treball i començar un nou projecte.
Víctor González, director d’R+D a Atrys Health, va remarcar que no hi haurà salut que no sigui digital. Va destacar que es demanen professionals amb disposició multidisciplinària i amb capacitat d’integració i lideratge.
Alejandro Rivero, director d’R+D a Salumedia, va comentar que el model sanitari està canviant, ja que anem cap a un model en què el pacient és el centre i cal motivar-lo perquè faci les coses adequades.
Mercè Bonjorn, PhD Marie Curie Research CATCH Project a SDU Universitat de Dinamarca Meridional - Salumedia, va coincidir amb Carme Carrion en la idea que és molt important crear una metodologia per a implementar solucions en el mercat. També va destacar que les habilitats socials o interpersonals (soft skills) no ens les ensenyen enlloc, les anem adquirint amb el temps, no són curriculars i ens ajuden a resoldre problemes complexos i a tenir sentit crític i creativitat.
Quines competències, coneixements i habilitats necessita una persona acabada de titular en Ciències de la Salut per a ser competitiu en el mercat laboral?
Es demanen persones motivades, il·lusionades, que sàpiguen comunicar, treballar en equip i gestionar projectes, que tinguin emprenedoria, cultura general, ètica, capacitats relacionals, habilitats digitals i un bon nivell d’anglès.
Què demana el mercat que hagi de ser cobert actualment?
En general, es demanen experts en blockchain, en incorporació de dades multiestructurades, enginyers de software i hardware, experts en intel·ligència artificial i professionals emprenedors amb coneixements del llenguatge computacional i matemàtic.
Atrys Health demana experts en solucions bioinformàtiques, de processament automàtic de dades per a diagnòstic i tractament d’algorismes d’intel·ligència artificial, abordatge multidisciplinari i multicèntric en l’oncologia.
Salumedia demana perfils híbrids, experts sanitaris amb formació tecnològica i de negoci.
Hi ha un bretxa entre demanda i oferta? Qui la satisfà? Com ho fan?
Hi ha una manca de professionals especialistes en big data, analytics i deep learning. També hi ha una necessitat important de formació en telemedicina.
Fa falta una revolució en el món universitari. En els graus clàssics cal implementar la visió digital.
Els màsters estan actualment en descrèdit?, «Abans un màster t’assegurava un lloc de treball»: i ara? Màster sí o màster no?
Els nostres professionals de la salut són molt ben valorats arreu del món.
Al món actual res no t’assegura un lloc de treball. El que és important són més els coneixements que no pas la possessió d’una titulació, però per al perfil professional mixt que demana el mercat el màster és necessari perquè es requereix formació específica en tecnologia, TIC, imatge, empresa i medicina.
La jornada va concloure amb les preguntes dels assistents a l’espai del debat, que van ser respostes pels ponents.