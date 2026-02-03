La memoria recoge el primer año de vida del eHealth Center, año en el que se ha trabajado en la definición, el despliegue y la consolidación del centro. La creación del centro ha tenido una gran acogida por parte de la sociedad y de los sectores académicos y médicos.

El eHealth Center es una iniciativa académica pionera en el sur de Europa que nace con la misión de capacitar y empoderar a los ciudadanos y profesionales mediante las tecnologías y las pruebas científicas para que lideren el cambio de paradigma en salud desde una perspectiva salutogénica.

El centro fue creado el 27 de junio de 2017 y quiere impulsar, facilitar y catalizar la salud digital dentro y fuera de la universidad para transferir este conocimiento a la sociedad. Su actividad se estructura en cuatro ejes de conocimiento: (1) educación, empoderamiento y participación en salud, (2) diseño y evaluación de intervenciones en salud digital, (3) ciencia de datos en salud y (4) salud digital y equidad.

¡Os animamos a leer la memoria para conocer más en detalle las líneas de trabajo que desarrolla!