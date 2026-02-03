La primera memoria del eHealth Center, pionero en salud digital, ya está publicada
La memoria recoge el primer año de vida del eHealth Center, año en el que se ha trabajado en la definición, el despliegue y la consolidación del centro. La creación del centro ha tenido una gran acogida por parte de la sociedad y de los sectores académicos y médicos.
El eHealth Center es una iniciativa académica pionera en el sur de Europa que nace con la misión de capacitar y empoderar a los ciudadanos y profesionales mediante las tecnologías y las pruebas científicas para que lideren el cambio de paradigma en salud desde una perspectiva salutogénica.
El centro fue creado el 27 de junio de 2017 y quiere impulsar, facilitar y catalizar la salud digital dentro y fuera de la universidad para transferir este conocimiento a la sociedad. Su actividad se estructura en cuatro ejes de conocimiento: (1) educación, empoderamiento y participación en salud, (2) diseño y evaluación de intervenciones en salud digital, (3) ciencia de datos en salud y (4) salud digital y equidad.
¡Os animamos a leer la memoria para conocer más en detalle las líneas de trabajo que desarrolla!