La primera memòria de l'eHealth Center, pioner en salut digital, ja està publicada
La memòria recull el primer any de vida de l'eHealth Center, any en què s'ha treballat en la definició, el desplegament i la consolidació del centre. La creació del centre ha tingut una gran acollida per part de la societat i dels sectors acadèmics i mèdics.
L’eHealth Center és una iniciativa acadèmica pionera al sud d’Europa que neix amb la missió de capacitar i apoderar els ciutadans i professionals mitjançant les tecnologies i les proves científiques perquè liderin el canvi de paradigma en salut des d’una perspectiva salutogènica.
El centre va ser creat el 27 de juny de 2017 i vol impulsar, facilitar i catalitzar la salut digital dins i fora de la universitat per a transferir aquest coneixement a la societat. La seva activitat s’estructura en quatre eixos de coneixement: (1) educació, apoderament i participació en salut, (2) disseny i avaluació d’intervencions en salut digital, (3) ciència de dades en salut i (4) salut digital i equitat.
Us animem a llegir la memòria per a conèixer més detalladament les línies de treball que desenvolupa!