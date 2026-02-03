El proyecto RELIEF, financiado por la Comisión Europea, ha recibido un premio de la Sociedad Española del Dolor (SED) en la categoría de «Idea innovadora para el dolor crónico». El acto de entrega tendrá lugar en Madrid el 17 de octubre con motivo del Día Internacional del Dolor.

RELIEF es un proyecto de desarrollo financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020. Su objetivo es mejorar la salud de las personas que tienen síntomas y enfermedades asociadas al dolor crónico, mediante la aplicación de tratamientos de base empírica validados por los servicios médicos y el desarrollo de tecnologías disponibles y asequibles. Concretamente, el objetivo de RELIEF es vincular a los proveedores de salud a fin de crear soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren el control y el alivio del dolor crónico mediante técnicas autogestionadas de TIC.

El proyecto se inició en febrero de 2016 y tendrá una duración de 46 meses. RELIEF tiene seis socios de España, Francia y Suecia. En representación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), dirige este proyecto Eulàlia Hernández, investigadora principal del grupo de investigación PSiNET de la UOC, junto con el profesorManuel Armayones. El consorcio está formado por instituciones de investigación, consultorías y organizaciones del sector público.