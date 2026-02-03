Con el título de «Metáforas del trastorno mental grave. Análisis del discurso de personas afectadas y profesionales de la salud mental», el proyecto MOMENT, liderado por la UOC, ha recibido financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para centrarse en el análisis de las metáforas conceptuales propias del ámbito de la salud mental.

Las metáforas conceptuales llenan nuestro lenguaje cotidiano, generalmente de forma inconsciente e inadvertida. Ahora bien, lejos de ser neutrales, las metáforas revelan nuestro pensamiento y nuestra forma de conceptualizar la realidad. ¿Qué tipo de metáforas conceptuales usan los afectados por un trastorno mental y los profesionales que los tratan cuando hablan del trastorno y de las vivencias de la persona afectada?; ¿ambos colectivos utilizan el mismo tipo de metáforas?; ¿las metáforas utilizadas contribuyen a configurar diferentes discursos de interpretación del trastorno mental?

«Tienes que ganar la batalla a la depresión» o «hemos avanzado mucho desde la última vez que nos vimos» son dos expresiones que muestran metáforas diferentes para explicar una misma realidad. En la primera, la metáfora de la depresión como lucha pone de relieve una dimensión de confrontación y destaca la responsabilidad individual. En cambio, en la segunda expresión, la metáfora de la depresión como viaje pone el énfasis en el proceso, oculta la idea de confrontación y no focaliza la idea de responsabilidad personal. Observamos, pues, que las metáforas destacan determinados aspectos o ideas y ocultan otros. Así, el análisis de la producción metafórica de los individuos nos proporciona una puerta de acceso a sus conceptualizaciones y asunciones.

El proyecto MOMENT, que tendrá una duración de tres años (2018-2020), se centra en el análisis de las metáforas conceptuales propias del ámbito de la salud mental. Más específicamente, el proyecto quiere contribuir a mejorar la comprensión del trastorno mental grave a partir del análisis del discurso de los dos grandes colectivos implicados, que son las personas afectadas y los profesionales de la salud mental, analizando testigos en primera persona publicados en internet (blogs, foros, etc.) mediante la teoría de la metáfora conceptual de la lingüística cognitiva.

El método de análisis de patrones de pensamiento mediante la detección de metáfora conceptual se ha aplicado con éxito en múltiples campos discursivos, entre los cuales la conceptualización de varias enfermedades. No obstante, no se ha aplicado de forma exhaustiva al ámbito discursivo de los trastornos mentales. El objetivo del proyecto MOMENT es detectar y sistematizar concepciones o asunciones dominantes sobre el trastorno mental, así como identificar y promover el cambio de posibles discursos que nieguen la capacidad agentiva de las personas afectadas.

El proyecto tiene un carácter claramente interdisciplinario, formado con un equipo de la UOC y la Universitat Rovira i Virgili (URV) e integrado por lingüistas y expertos en salud mental de los ámbitos de la psicología, la educación social y la antropología médica. Por parte de la UOC participan los siguientes investigadores: Marta Coll-Florit, investigadora principal de los Estudios de Artes y Humanidades; Salvador Climent, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades; Eulàlia Hernández, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación; Antoni Oliver, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades, y Asun Pié, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Por parte de la URV participa Martín Correa-Urquiza, profesor del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social.

El proyecto representa un espacio de colaboración multidisciplinario que pretende movilizar el conocimiento complementario de distintos campos científicos para afrontar uno de los grandes retos de nuestra sociedad: mejorar la comprensión de los trastornos mentales graves. El proyecto trabajará junto con el eHealth Center de la UOC para impulsar acciones que permitan alcanzar el impacto requerido.

En definitiva, este nuevo proyecto supone una transferencia de conocimiento lingüístico a los ámbitos de la salud mental, la asistencia y las políticas sociosanitarias. MOMENT quiere contribuir a la reflexión sobre cómo debería hablarse sobre el trastorno mental. Así, elaborará una guía de recomendaciones del uso de la metáfora que ayude a promover el uso de metáforas favorables al empoderamiento del afectado.