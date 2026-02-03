Projecte MOMENT: l'anàlisi de les metàfores conceptuals aplicada a l'àmbit de la salut mentalL'objectiu del projecte MOMENT és detectar i sistematitzar concepcions o assumpcions dominants sobre el trastorn mental, i també identificar i promoure el canvi de possibles discursos que neguin la capacitat agentiva de les persones afectades.
Amb el títol de «Metáforas del trastorno mental grave. Análisis del discurso de personas afectadas y profesionales de la salud mental», el projecte MOMENT, liderat per la UOC, ha rebut finançament del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat per a centrar-se en l’anàlisi de les metàfores conceptuals pròpies de l’àmbit de la salut mental.
Les metàfores conceptuals omplen el nostre llenguatge quotidià, generalment de manera inconscient i inadvertida. Ara bé, lluny de ser neutrals, les metàfores revelen el nostre pensament i la nostra manera de conceptualitzar la realitat. Quin tipus de metàfores conceptuals usen els afectats per un trastorn mental i els professionals que els tracten quan parlen del trastorn i de les vivències de la persona afectada?; aquests dos col•lectius fan servir el mateix tipus de metàfores?; les metàfores utilitzades contribueixen a configurar diferents discursos d’interpretació del trastorn mental?
«Has de guanyar la batalla a la depressió» o «hem avançat molt des de la darrera vegada que ens vam veure» són dues expressions que mostren metàfores diferents per a explicar una mateixa realitat. En la primera, la metàfora de la depressió com a lluita posa en relleu una dimensió de confrontació i destaca la responsabilitat individual. En canvi, en la segona expressió, la metàfora de la depressió com a viatge posa l’èmfasi en el procés, oculta la idea de confrontació i no focalitza la idea de responsabilitat personal. Observem, doncs, que les metàfores destaquen determinats aspectes o idees i n’oculten d’altres. Així, l’anàlisi de la producció metafòrica dels individus ens proporciona una porta d’accés a les seves conceptualitzacions i assumpcions.
El projecte MOMENT, que tindrà una durada de tres anys (2018-2020), se centra en l’anàlisi de les metàfores conceptuals pròpies de l’àmbit de la salut mental. Més específicament, el projecte vol contribuir a millorar la comprensió del trastorn mental greu a partir de l’anàlisi del discurs dels dos grans col•lectius implicats, que són les persones afectades i els professionals de la salut mental, analitzant testimonis en primera persona publicats a internet (blogs, fòrums, etc.) mitjançant la teoria de la metàfora conceptual de la lingüística cognitiva.
El mètode d’anàlisi de patrons de pensament mitjançant la detecció de metàfora conceptual s’ha aplicat amb èxit en múltiples camps discursius, entre els quals hi ha la conceptualització de diverses malalties. Tanmateix, no s’ha aplicat exhaustivament a l’àmbit discursiu dels trastorns mentals. L’objectiu del projecte MOMENT és detectar i sistematitzar concepcions o assumpcions dominants sobre el trastorn mental, i també identificar i promoure el canvi de possibles discursos que neguin la capacitat agentiva de les persones afectades.
El projecte té un caràcter clarament interdisciplinari, format amb un equip de la UOC i la Universitat Rovira i Virgili (URV) i integrat per lingüistes i experts en salut mental dels àmbits de la psicologia, l’educació social i l’antropologia mèdica. Per part de la UOC hi participen els investigadors següents: Marta Coll-Florit, investigadora principal dels Estudis d’Arts i Humanitats; Salvador Climent, professor dels Estudis d’Arts i Humanitats; Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació; Antoni Oliver, professor dels Estudis d’Arts i Humanitats, i Asun Pié, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Per part de la URV hi participa Martín Correa-Urquiza, professor del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social.
El projecte representa un espai de col•laboració multidisciplinari que vol mobilitzar el coneixement complementari de diversos camps científics per a afrontar un dels grans reptes de la nostra societat: millorar la comprensió dels trastorns mentals greus. El projecte treballarà juntament amb l’eHealth Center de la UOC per tal d’impulsar accions que permetin assolir l’impacte requerit.
En definitiva, aquest nou projecte representa una transferència de coneixement lingüístic als àmbits de la salut mental, l’assistència i les polítiques sociosanitàries. MOMENT vol contribuir a la reflexió sobre com s’hauria de parlar sobre el trastorn mental. Així, elaborarà una guia de recomanacions de l’ús de la metàfora que ajudi a promoure l’ús de metàfores favorables a l’apoderament de l’afectat.