TechCare. Bajo este nombre, la Unión Europea financia, mediante el programa Erasmus +, un proyecto en el que la UOC participa como socio para promover la adaptación ética y práctica de las tecnologías para la vida asistida en la asistencia sociosanitaria de larga duración. El objetivo principal del proyecto TechCare es formar a los grupos objetivo directos sobre su actuación como evaluadores y asesores del primer nivel de asistencia frente a las problemáticas éticas y prácticas que determinan la aceptabilidad de las ALT en la atención domiciliaria y comunitaria.

La profesora Carme Carrion, coordinadora del Área de Diseño y Evaluación de Intervenciones en eHealth del eHealth Center, junto con otros investigadores y profesores de la UOC y del eHealth Center, Alicia Aguilar, Beni Gómez Zúñiga, Eulàlia Hernández, Dani López, Modesta Pousada y Francesc Saigi, participan directamente en la implantación de este proyecto.

El objetivo principal del proyecto es formar a los grupos objetivo directos (educadores y formadores en práctica de asistencia sociosanitaria, trabajadores de atención personal, cuidadores formales e informales) en la actuación como evaluadores y asesores del primer nivel de asistencia ante las problemáticas éticas y prácticas que determinan la aceptabilidad de las ALT, las tecnologías para la vida asistida (ALT, por su sigla en inglés), en la atención domiciliaria y comunitaria.

Los resultados que se esperan obtener gracias a este proyecto son, entre otros, actualizar las habilidades de los cuidadores formales e informales y darles herramientas que les permitan seleccionar y evaluar las herramientas de ALT, así como aumentar la sensibilización y la conciencia sobre estas tecnologías.

Consorcio

Participan en este proyecto, dirigido por el centro educativo Wohlfahrtswerk en Stuttgart (Alemania), la UOC, Frontida Zois en Patras (Grecia), la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania) y la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). El proyecto TechCare comenzó en septiembre de 2017 y se lanzó en Berlín, en la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas Wildau, y continuará hasta 2020.

Financiado por el programa Erasmus + de la Unión Europea.