El 15 de octubre, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) será la sede de la segunda edición de la Jornada eSalud, centrada este año en las realidades y los retos de futuro del sector de la salud digital.

El evento está coorganizado por la EASP y la UOC. Manuel Armayones, director de Desarrollo del eHealth Center, profesor de Psicología de la UOC, miembro del PSiNET y recién nombrado best influencer 2019 en salud por Forbes, coordina la jornada junto con Emilia R. Ramos Galera, miembro de la EASP.

La II Jornada eSalud se dirige a profesionales sanitarios, gestores sanitarios, asociaciones de pacientes, comunicadores de salud y, finalmente, profesionales TIC del sector de la salud interesados en el futuro y la actualidad de la salud digital.

Desarrollo de la jornada

La jornada empezará a las 9.30 h con el registro y la bienvenida institucional, seguido de la conferencia inaugural a cargo del neurólogo Dr. Ignacio Hernández Medrano sobre inteligencia artificial.

El evento proseguirá con cuatro mesas de debate. La primera, «Medicina de precisión y personalizada», tendrá lugar a las 11 h y contará con la participación de los expertos Joaquín Dopazo Blázquez, Alfonso Valencia Herrera, Dr. José Aneiros Fernández, Dr. Eduardo Tizziano Ferrari y Dra. Encarna Guillén Navarro.

La segunda mesa empezará a las 13 h. Bajo el título «Salud móvil en la sociedad del conocimiento», formarán parte de ella los profesionales Wilfredo López Jimeno, Francisco José Sánchez Laguna, Manuel Arroyo Fernández, Dr. Joan Montaner Villalonga, Jorge Velázquez Moro y Dr. David Moreno Ramírez.

Tras una pausa para comer, a las 16 h arrancará la tercera mesa de debate, llamada «Evaluación, certificación y cumplimiento de la normativa en seguridad de recursos tecnológicos en eSalud». Integrarán la mesa los expertos Javier Ferrero Álvarez-Rementería, Manuel Jimber del Río, Inma Grau Corral, Carlos Mateos Cichoncha y Miriam Méndez García.

Finalmente, la cuarta y última mesa empezará a las 17.30 h con la participación de los profesionales Dr. Joan Carles March Cerdá, Dr. Jesús Garrido García, Antonio Garrido Porras y Dra. María Ángeles Medina Martínez. La mesa llevará por título «Divulgación de información y promoción de la salud».

Información de interés

Día y lugar: 15 de octubre a las 9.30 h en las dependencias de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Inscripción: las inscripciones están abiertas hasta el 7 de octubre.

Etiqueta del evento: #eSaludEaspUoc

Programa: consulta aquí el programa completo de la jornada.

¡Os animamos a participar en la jornada y a compartir en Twitter vuestras impresiones y opiniones utilizando la etiqueta #eSaludEaspUoc!