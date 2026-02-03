Campus
18/9/19 · Notícia

«eSalud: realidades y retos de futuro»: una jornada sobre salut digital coorganitzada per l'EASP i la UOC

Imma Alberch

El 15 d'octubre, l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP) serà la seu de la segona edició de la Jornada eSalud, centrada enguany en les realitats i els reptes de futur del sector de la salut digital.

L'esdeveniment està coorganitzat per l'EASP i la UOCManuel Armayones, director de Desenvolupament de l'eHealth Center, professor de Psicologia de la UOC, membre del PSiNET i acabat de nomenar best influencer 2019 en salut per Forbes, coordina la jornada juntament amb Emilia R. Ramos Galera, membre de l'EASP.

La II Jornada eSalud s'adreça a professionals sanitaris, gestors sanitaris, associacions de pacients, comunicadors de salut i, finalment, professionals TIC del sector de la salut interessats en el futur i l'actualitat de la salut digital.

Desenvolupament de la jornada

La jornada començarà a les 9.30 h amb el registre i la benvinguda institucional, seguit de la conferència inaugural a càrrec del neuròleg Dr. Ignacio Hernández Medrano sobre intel·ligència artificial.

L'esdeveniment prosseguirà amb quatre taules de debat. La primera, «Medicina de precisión y personalizada», tindrà lloc a les 11 h i hi participaran els experts Joaquín Dopazo BlázquezAlfonso Valencia HerreraDr. José Aneiros Fernández, Dr. Eduardo Tizziano Ferrari i Dra. Encarna Guillén Navarro.

La segona taula començarà a les 13 h. Amb el títol «Salud móvil en la sociedad del conocimiento», en formaran part els professionals Wilfredo López JimenoFrancisco José Sánchez Laguna, Manuel Arroyo Fernández, Dr. Joan Montaner Vilallonga, Jorge Velázquez Moro i Dr. David Moreno Ramírez.

Després d'una pausa per a dinar, a les 16 h arrencarà la tercera taula de debat, anomenada «Evaluación, certificación y cumplimiento de la normativa en seguridad de recursos tecnológicos en eSalud». Integraran la taula els experts Javier Ferrero Álvarez-RementeríaManuel Jimber del RíoInma Grau CorralCarlos Mateos Cichoncha i Miriam Méndez García.

Finalment, la quarta i darrera taula començarà a les 17.30 h amb la participació dels professionals Dr. Joan Carles March CerdáDr. Jesús Garrido GarcíaAntonio Garrido Porras i Dra. María Ángeles Medina Martínez. La taula portarà per títol «Divulgación de información y promoción de la salud».

Informació d'interès

Dia i lloc: 15 d'octubre a les 9.30 h a les dependències de l'Escola Andalusa de Salut Pública.

Inscripció: les inscripcions estan obertes fins al 7 d'octubre.

Etiqueta de l'esdeveniment: #eSaludEaspUoc

Programa: consulta aquí el programa complet de la jornada.

Us animem a participar en la jornada i a compartir a Twitter les vostres impressions i opinions fent servir l'etiqueta #eSaludEaspUoc!

