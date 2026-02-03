«eSalud: realidades y retos de futuro»: una jornada sobre salut digital coorganitzada per l'EASP i la UOC
El 15 d'octubre, l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP) serà la seu de la segona edició de la Jornada eSalud, centrada enguany en les realitats i els reptes de futur del sector de la salut digital.
L'esdeveniment està coorganitzat per l'EASP i la UOC. Manuel Armayones, director de Desenvolupament de l'eHealth Center, professor de Psicologia de la UOC, membre del PSiNET i acabat de nomenar best influencer 2019 en salut per Forbes, coordina la jornada juntament amb Emilia R. Ramos Galera, membre de l'EASP.
La II Jornada eSalud s'adreça a professionals sanitaris, gestors sanitaris, associacions de pacients, comunicadors de salut i, finalment, professionals TIC del sector de la salut interessats en el futur i l'actualitat de la salut digital.
Desenvolupament de la jornada
La jornada començarà a les 9.30 h amb el registre i la benvinguda institucional, seguit de la conferència inaugural a càrrec del neuròleg Dr. Ignacio Hernández Medrano sobre intel·ligència artificial.
L'esdeveniment prosseguirà amb quatre taules de debat. La primera, «Medicina de precisión y personalizada», tindrà lloc a les 11 h i hi participaran els experts Joaquín Dopazo Blázquez, Alfonso Valencia Herrera, Dr. José Aneiros Fernández, Dr. Eduardo Tizziano Ferrari i Dra. Encarna Guillén Navarro.
La segona taula començarà a les 13 h. Amb el títol «Salud móvil en la sociedad del conocimiento», en formaran part els professionals Wilfredo López Jimeno, Francisco José Sánchez Laguna, Manuel Arroyo Fernández, Dr. Joan Montaner Vilallonga, Jorge Velázquez Moro i Dr. David Moreno Ramírez.
Després d'una pausa per a dinar, a les 16 h arrencarà la tercera taula de debat, anomenada «Evaluación, certificación y cumplimiento de la normativa en seguridad de recursos tecnológicos en eSalud». Integraran la taula els experts Javier Ferrero Álvarez-Rementería, Manuel Jimber del Río, Inma Grau Corral, Carlos Mateos Cichoncha i Miriam Méndez García.
Finalment, la quarta i darrera taula començarà a les 17.30 h amb la participació dels professionals Dr. Joan Carles March Cerdá, Dr. Jesús Garrido García, Antonio Garrido Porras i Dra. María Ángeles Medina Martínez. La taula portarà per títol «Divulgación de información y promoción de la salud».
Informació d'interès
Dia i lloc: 15 d'octubre a les 9.30 h a les dependències de l'Escola Andalusa de Salut Pública.
Inscripció: les inscripcions estan obertes fins al 7 d'octubre.
Etiqueta de l'esdeveniment: #eSaludEaspUoc
Programa: consulta aquí el programa complet de la jornada.
Us animem a participar en la jornada i a compartir a Twitter les vostres impressions i opinions fent servir l'etiqueta #eSaludEaspUoc!