El 29 de abril, el Hospital Clínic de Barcelona acogió la jornada «Los retos de la salud móvil». El objetivo de esta jornada era presentar el Observatorio mHealth del Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por la Dra. Inma Grau

Hay que incorporar el uso de las tecnologías digitales en la salud

La presentación y la apertura de la jornada corrieron a cargo del Dr. Josep M. Campistol, director general del Hospital Clínic, y de la Dra. Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y presidenta del eHealth Center de la misma universidad.

El Dr. Campistol indicaba que esta integración tecnológica dentro de nuestro sistema sanitario representa un factor clave para contribuir al desbloqueo de un sistema saturado y en tensión. Asimismo, la Dra. Aymerich expresaba la necesidad de incorporar, desde la academia, el conocimiento y el indicio científico en la salud móvil. Este fue uno de los motivos que dieron lugar a la creación del eHealth Center de la UOC.

En el acto participó David Vidal, director de Sistemas de Información del Hospital Clínic, que impartió la primera de las ponencias. El experto hizo una reflexión teórica sobre los retos actuales de la salud móvil, en la que definió dos visiones de aproximación a estos futuros retos. En primer lugar, habló de una visión más humana y social, que tiene que ver con la promoción, mediante las herramientas de la salud móvil (m-health), la proactividad y el empoderamiento del paciente. En segundo lugar, definió una visión más económica, centrada en la promoción de sistemas de salud más sostenibles y económicos.

Vidal remarcó que las herramientas de tecnología móvil permiten acercar la asistencia médica a los pacientes, por lo que se consigue mejorar la satisfacción, mejorar la relación profesional-paciente, evitar desplazamientos y mejorar la asistencia en los ámbitos en los que hay carencia de profesionales.

La persona en el centro

El Dr. Manuel Armayones, doctor en Psicología y director de Desarrollo del eHealth Center, insistió en que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen que ser herramientas que en ningún caso deben sustituir a la persona. En este sentido, uno de los retos de futuro, según el Dr. Armayones, es evitar que estas herramientas terminen generando espacios deshumanizados. Subrayaba que es necesario trabajar en la línea de los planes de humanización que muchos hospitales están desplegando en este momento y que tienen por objeto «generar en las personas una experiencia emocional lo más agradable posible de su estancia en el hospital». Para hacerlo, el ponente destacaba la importancia de la figura del chief behavioural officer, que nace de la rama de la psicología y la persuasión y que pone el foco en analizar cuál es la experiencia emocional de las personas como usuarias de la tecnología.

Asimismo, el director de Desarrollo del eHealth Center insistió en que hay que trabajar para evitar que la tecnología móvil se convierta en una nueva barrera que genere y reproduzca desigualdades sociales.

Ejemplos de aplicación de la tecnología móvil en la salud

La segunda parte de la jornada se centró en ejemplos de aplicación de la tecnología móvil en la salud. En primer lugar, con la ponencia del Dr. Jordi Serrano, médico de familia y director ejecutivo (CEO) de la empresa UniversalDoctor, que expuso su experiencia en el ámbito empresarial de la salud digital (e-health). Seguidamente, la Dra. Imma Grau, directora del Observatorio mHealth del Hospital Clínic expuso los resultados del primer reto del observatorio: realizar una cartografía de los 35 proyectos de salud móvil que se desarrollan en el Hospital Clínic.

Por último, y ya en el turno de debate, Sílvia Cufí, directora de desarrollo corporativo de la Fundación TIC Salud Social, organismo del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, presentó brevemente la plataforma mConnecta. Esta plataforma tiene la finalidad de contribuir a la transformación a la que debe hacer frente el sistema sanitario y social catalán, fomentando que la ciudadanía cuide de su salud mediante el uso de la tecnología móvil.

Desde el eHealth Center deseamos agradecer al Hospital Clínic la oportunidad de habernos dejado participar en la jornada. ¡Enhorabuena por la iniciativa y adelante!