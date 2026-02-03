Present i futur de la salut mòbil: conclusions de la jornada «Els reptes de la salut mòbil», organitzada per l'Hospital Clínic de BarcelonaAymerich: L'ús de les tecnologies digitals en l'àmbit de la salut ja no és un luxe, és una necessitat.
El 29 d’abril, l’Hospital Clínic de Barcelona va acollir la jornada «Els reptes de la salut mòbil». L’objectiu d’aquesta jornada era presentar l’Observatori mHealth de l’Hospital Clínic de Barcelona, dirigit per la Dra. Inma Grau
Cal incorporar l’ús de les tecnologies digitals en la salut
La presentació i l’obertura de la jornada van ser a càrrec del Dr. Josep M. Campistol, director general de l’Hospital Clínic, i de la Dra. Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i presidenta de l’eHealth Center de la mateixa universitat.
El Dr. Campistol indicava que aquesta integració tecnològica dins el nostre sistema sanitari representa un factor clau per a contribuir al desbloqueig d’un sistema saturat i en tensió. Així mateix, la Dra. Aymerich expressava la necessitat d’incorporar, des de l’acadèmia, el coneixement i l’indici científic en la salut mòbil. Aquest va ser un dels motius que van donar lloc a la creació de l’eHealth Center de la UOC.
En l’acte hi va participar David Vidal, director de Sistemes d’Informació de l’Hospital Clínic, que va impartir la primera de les ponències. L’expert va fer una reflexió teòrica sobre els reptes actuals de la salut mòbil, en la qual va definir dues visions d’aproximació a aquests reptes del futur. En primer lloc, va parlar d’una visió més humana i social, que té a veure amb la promoció, mitjançant les eines de la salut mòbil (m-health), la proactivitat i l’apoderament del pacient. En segon lloc, va definir una visió més econòmica, centrada en la promoció de sistemes de salut més sostenibles i econòmics.
Vidal va remarcar que les eines de tecnologia mòbil permeten acostar l’assistència mèdica als pacients, de manera que s’aconsegueix millorar la satisfacció, millorar la relació professional-pacient, evitar desplaçaments i millorar l’assistència en els àmbits en què hi ha una manca de professionals.
La persona al centre
El Dr. Manuel Armayones, doctor en Psicologia i director de Desenvolupament de l’eHealth Center, va insistir en el fet que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han de ser eines que en cap cas han de substituir la persona. En aquest sentit, un dels reptes del futur, segons el Dr. Armayones, és evitar que aquestes eines acabin generant espais deshumanitzats. Subratllava que cal treballar en la línia dels plans d’humanització que molts hospitals estan desplegant en aquest moment i que tenen com a objectiu «generar en les persones una experiència emocional tan agradable com sigui possible de la seva estada a l’hospital». Per a fer-ho, el ponent remarcava la importància de la figura del chief behavioural officer, que neix de la branca de la psicologia i la persuasió i que posa el focus a analitzar quina és l’experiència emocional de les persones com a usuàries de la tecnologia.
Així mateix, el director de Desenvolupament de l’eHealth Center va insistir en el fet que cal treballar per a evitar que la tecnologia mòbil esdevingui una nova barrera que generi i reprodueixi desigualtats socials.
Exemples d’aplicació de la tecnologia mòbil en la salut
La segona part de la jornada es va centrar en exemples d’aplicació de la tecnologia mòbil en la salut. En primer lloc, amb la ponència del Dr. Jordi Serrano, metge de família i director executiu (CEO) de l’empresa UniversalDoctor, que va exposar la seva experiència en l’àmbit empresarial de la salut digital (e-health). Tot seguit, la Dra. Imma Grau, directora de l’Observatori mHealth de l’Hospital Clínic va exposar els resultats del primer repte de l’observatori: fer una cartografia dels 35 projectes de salut mòbil que es desenvolupen a l’Hospital Clínic.
Finalment, i ja en el torn de debat, Sílvia Cufí, directora de desenvolupament corporatiu de la Fundació TIC Salut Social, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va presentar breument la plataforma mConnecta. Aquesta plataforma té la finalitat de contribuir a la transformació que ha d’afrontar el sistema sanitari i social català, tot fomentant que la ciutadania tingui cura de la seva salut mitjançant l’ús de la tecnologia mòbil.
Des de l’eHealth Center volem agrair a l’Hospital Clínic l’oportunitat d’haver-nos deixat participar en la jornada. Enhorabona per la iniciativa i endavant!