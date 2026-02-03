La Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud, liderada por la UOC, es una iniciativa clave para avanzar en la digitalización de la salud

El International Workshop RITMOS 2018, el evento organizado por la Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud, red CYTED (ref. 515RT0498), se ha consolidado como el punto de encuentro de referencia de las iniciativas de salud digital que se llevan a cabo en los países latinoamericanos. Esta red internacional, liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), integra veinte grupos de investigación de ocho estados y dieciocho universidades, además de organizaciones como la OMS, Médicos Sin Fronteras, Telefónica, la Fundación Mobile World Capital o la Universidad de Michigan. El objetivo: fomentar el desarrollo de la salud móvil en Latinoamérica y en España.

Celebrada a finales de octubre en Bogotá, la cuarta edición del International Workshop RITMOS dio a conocer experiencias innovadoras de salud digital en Latinoamérica en ámbitos tan varios como la telesalud ocular, la rehabilitación mediante tecnologías digitales, los macrodatos, las aplicaciones móviles, el historial clínico electrónico o la seguridad de los datos de los pacientes. «En los cuatro años de actividad de la red, hemos desplegado iniciativas que han demostrado que la tecnología móvil posibilita el acceso a opciones asistenciales que de otra forma serían de difícil acceso por la distancia y el coste asociado», explica Francesc Saigí, director del programa de Telemedicina de la UOC y coordinador de RITMOS.

A pesar de todo, la salud móvil todavía tiene poca presencia en Latinoamérica, «principalmente por la falta de pruebas científicas sobre los beneficios que supone en los servicios de salud, unas pruebas necesarias para convencer a los políticos para que apuesten por ellas de forma definitiva», asegura Saigí.

Próximos pasos

La mesa redonda «La salud móvil ante los nuevos retos en América Latina» hizo evidente la necesidad de evaluar las iniciativas implantadas y la importancia de tomar decisiones políticas y estratégicas que aporten soluciones reguladoras y legales que estimulen la adopción de la salud móvil en las Américas, un territorio con una gran incertidumbre legal y reguladora, tal y como se hizo patente.

En el congreso se presentaron varias investigaciones impulsadas por el eHealth Center de la UOC, como, por ejemplo, sobre la gestión del dolor mediante aplicaciones móviles o la tecnología persuasiva, presentadas por Manuel Armayones; la importancia de la evaluación de las aplicaciones, a cargo de Carme Carrion; la alfabetización para la salud, de Eulàlia Hernández, o el potencial de la ciencia de datos en salud, introducida por Jordi Conesa.

Al simposio asistieron más de cincuenta ponentes nacionales e internacionales y participaron siete países. Entre otros, intervinieron Jordi Serrano Pons, emprendedor y consultor de la OMS, y Walter G. Suárez, director de Estrategia TIC de Kaiser Permanente.

De entre todos los congresos celebrados, el de este año fue especialmente exitoso porque reunió a un gran número de actores implicados en el desarrollo de la salud digital en los países latinoamericanos, desde universidades hasta instituciones gubernamentales, pasando por centros médicos y empresas emergentes que desarrollan tecnologías de la salud. Se inscribieron más de 600 profesionales de veinte países de América Latina y el Caribe y otros cientos siguieron las sesiones en continuo.

Para Francesc Saigí, «hay que seguir trabajando para que RITMOS aporte soluciones a los retos de salud tanto de América Latina y el Caribe como de España. Todo pasa por aumentar la cantidad y la calidad de los proyectos desplegados, aprovechando la alta penetración de la telefonía móvil. Para hacerlo, la UOC cuenta con el eHealth Center y los Estudios de Ciencias de la Salud, designado Centro Colaborador de la OMS en salud digital».

Pronto, la OMS publicará un documento con recomendaciones para el desarrollo de aplicaciones móviles de salud en el que RITMOS ha tenido un papel central. En la web de la red podéis seguir las diferentes iniciativas en las que trabajan sus miembros.