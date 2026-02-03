RITMOS es consolida com l'esdeveniment referent de salut digital a Llatinoamèrica
La Xarxa Iberoamericana de Tecnologies Mòbils en Salut, liderada per la UOC, és una iniciativa clau per a avançar en la digitalització de la salut
L’International Workshop RITMOS 2018, l’esdeveniment organitzat per la Xarxa Iberoamericana de Tecnologies Mòbils en Salut, xarxa CYTED (ref. 515RT0498), s’ha consolidat com el punt de trobada de referència de les iniciatives de salut digital que es porten a terme als països llatinoamericans. Aquesta xarxa internacional, liderada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), integra vint grups de recerca de vuit estats i divuit universitats, a més d’organitzacions com l’OMS, Metges Sense Fronteres, Telefónica, la Fundació Mobile World Capital o la Universitat de Michigan. L’objectiu: fomentar el desenvolupament de la salut mòbil a Llatinoamèrica i a Espanya.
Celebrada a finals d’octubre a Bogotà, la quarta edició de l’International Workshop RITMOS va donar a conèixer experiències innovadores de salut digital a Llatinoamèrica en àmbits tan diversos com la telesalut ocular, la rehabilitació mitjançant tecnologies digitals, les dades massives, les aplicacions mòbils, l’historial clínic electrònic o la seguretat de les dades dels pacients. «En els quatre anys d’activitat de la xarxa, hem desplegat iniciatives que han demostrat que la tecnologia mòbil possibilita l’accés a opcions assistencials que d’altra manera serien de difícil accés per la distància i el cost associat», explica Francesc Saigí, director del programa de Telemedicina de la UOC i coordinador de RITMOS.
Malgrat tot, la salut mòbil encara té poca presència a Llatinoamèrica, «principalment per la manca de proves científiques sobre els beneficis que representa en els serveis de salut, unes proves necessàries per a convèncer els polítics perquè hi apostin definitivament», assegura Saigí.
Pròxims passos
La taula rodona «La salut mòbil davant dels nous reptes a l’Amèrica Llatina» va fer evident la necessitat d’avaluar les iniciatives implantades i la importància de prendre decisions polítiques i estratègiques que aportin solucions reguladores i legals que estimulin l’adopció de la salut mòbil a les Amèriques, un territori amb una gran incertesa legal i reguladora, tal com es va fer palès.
En el congrés es van presentar diverses recerques impulsades per l’eHealth Center de la UOC, com ara sobre la gestió del dolor mitjançant aplicacions mòbils o la tecnologia persuasiva, presentades per Manuel Armayones; la importància de l’avaluació de les aplicacions, a càrrec de Carme Carrion; l’alfabetització per a la salut, d’Eulàlia Hernández, o el potencial de la ciència de dades en salut, introduïda per Jordi Conesa.
Al simposi hi van assistir més de cinquanta ponents nacionals i internacionals i hi van participar set països. Entre d’altres, hi van intervenir Jordi Serrano Pons, emprenedor i consultor de l’OMS, i Walter G. Suárez, director d’Estratègia TIC de Kaiser Permanente.
D’entre tots els congressos celebrats, el d’enguany va ser especialment reeixit perquè va aplegar un gran nombre d’actors implicats en el desenvolupament de la salut digital als països llatinoamericans, des d’universitats fins a institucions governamentals, passant per centres mèdics i empreses emergents que desenvolupen tecnologies de la salut. S’hi van inscriure més de 600 professionals de vint països de l’Amèrica Llatina i el Carib i centenars més van seguir les sessions en continu.
Per a Francesc Saigí, «cal seguir treballant perquè RITMOS aporti solucions als reptes de salut tant de l’Amèrica Llatina i el Carib com d’Espanya. Tot passa per augmentar la quantitat i la qualitat dels projectes desplegats, aprofitant l’alta penetració de la telefonia mòbil. Per fer-ho, la UOC compta amb l’eHealth Center i els Estudis de Ciències de la Salut, designat Centre Col·laborador de la OMS en salut digital».
Aviat, l’OMS publicarà un document amb recomanacions per al desenvolupament d’aplicacions mòbils de salut en el qual RITMOS ha tingut un paper central. Al web de la xarxa podeu seguir les diferents iniciatives en què treballen els seus membres.