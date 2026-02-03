Salutogénesis: una visión única en la salud digital

El término salutogénesis fue creado por el médico y sociólogo americano israelí Aaron Antonovsky a finales del siglo XX. Proviene del latín salus (salud) y del griego génnesis (origen) y surge en contraposición a la visión patogénica de la medicina, que se centra en buscar el origen de las enfermedades. La salutogénesis, por tanto, se pregunta cómo nos mantenemos sanos y representa un cambio de paradigma importante dentro del mundo de la salud.

El eHealth Center, inspirado por organizaciones como el Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) de la Universidad de Toronto, incorpora la visión salutogénica en sus principios fundacionales y trabaja con esta visión en sus proyectos. El doctor Manuel Armayones, investigador y director de desarrollo del eHealth Center, ve la salutogénesis como «una visión necesaria en el mundo de la eHealth. La salud digital se centra ampliamente en la tecnología pero no incluye el principio salutogénico. Creemos que es necesario trasladar a la eHealth esta visión y poner a la persona en el centro con el objetivo de que trabaje para mantener su salud».

La importancia de contar con los recursos adecuados

Un principio importante de la salutogénesis es la capacidad que tiene la persona de utilizar recursos para mejorar su salud y calidad de vida. «El hecho de ser consciente de tener un problema de salud y valorar los recursos que tienes para hacerle frente, ya representa un avance», dice Armayones. En este sentido, el eHealth Center trabaja en diferentes proyectos en esta dirección. Por ejemplo, ha ayudado a desarrollar la aplicación móvil COMjunts, diseñada para asistir a familias con niños con enfermedades minoritarias. La app, realizada junto con la Universidad Pompeu Fabra, el Hospital Vall de Hebrón y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), incluye recursos para mejorar la comunicación con los profesionales de la salud y se presentó el 6 de septiembre.

Otro proyecto con enfoque salutogénico es la colaboración con la cooperativa ciudadana de datos Salus, que promueve el empoderamiento del ciudadano desde el acceso y la utilización de sus datos de salud. «Si un ciudadano tiene acceso a sus datos puede tomar decisiones informadas sobre su salud», explica Armayones.

El investigador del eHealth Center también trabaja en la dirección científica del congreso de COCEMFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. «El congreso té una perspectiva salutogénica ‒asegura‒, porque se basa en conseguir que las personas sean más autónomas. Pondremos en contacto el mundo académico y el mundo empresarial para que conjuntamente puedan aportar innovaciones que favorezcan la autonomía de las personas discapacitadas».

Además, el eHealth Center prepara para el año que viene un MOOC sobre alfabetización. El curso, con fecha prevista de lanzamiento en abril del 2019, ofrecerá recursos informativos de calidad para profesionales y pacientes expertos, con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones.

El enfoque salutogénico que aplica el eHealth Center a los proyectos es, pues, innovador y bastante único dentro del ecosistema de la salud digital. Su objetivo: trabajar por el cambio de paradigma en el mundo de la salud.