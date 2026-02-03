Salutogènesi: una visió única en la salut digital

Salutogènesi: una visió única en la salut digitalL'eHealth Center promou el canvi de paradigma i se centra en l'origen de la salut
El terme salutogènesi fou creat pel metge i sociòleg americà israelià Aaron Antonovsky a final del segle XX. Prové del llatí salus (salut) i del grec génnesis (origen) i sorgeix en contraposició a la visió patogènica de la medicina, que se centra a buscar l’origen de les malalties. La salutogènesi, doncs, es pregunta com ens mantenim sans i representa un canvi de paradigma important dins el món de la salut.
L’eHealth Center, inspirat per organitzacions com el Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) de la Universitat de Toronto, incorpora la visió salutogènica en els seus principis fundacionals i treballa amb aquesta visió en els seus projectes. El doctor Manuel Armayones, investigador i director de desenvolupament de l’eHealth Center, veu la salutogènesi com «una visió necessària en el món de l’eHealth. La salut digital se centra àmpliament en la tecnologia però no inclou el principi salutogènic. Creiem que és necessari traslladar a l’eHealth aquesta visió i posar la persona al centre amb l’objectiu que treballi per mantenir la salut».
La importància de comptar amb els recursos adients
Un principi important de la salutogènesi és la capacitat que té la persona d’utilitzar recursos per a millorar la seva salut i qualitat de vida. «El fet de ser conscient de tenir un problema de salut i valorar els recursos que tens per a fer-hi front, ja representa un avenç», diu Armayones. En aquest sentit, l’eHealth Center treballa en diferents projectes en aquesta direcció. Per exemple, ha ajudat a desenvolupar l’aplicació mòbil COMjunts, dissenyada per a assistir famílies amb infants amb malalties minoritàries. L’app, realitzada juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, l’Hospital Vall d’Hebron i la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), inclou recursos per a millorar la comunicació amb els professionals de la salut i es va presentar el 6 de setembre.
Un altre projecte amb enfocament salutogènic és la col·laboració amb la cooperativa ciutadana de dades Salus, que promou l’apoderament del ciutadà des de l’accés i la utilització de les seves dades de salut. «Si un ciutadà té accés a les seves dades pot prendre decisions informades sobre la seva salut», explica Armayones.
L’investigador de l’eHealth Center també treballa en la direcció científica del congrés de COCEMFE, la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica. «El congrés té una perspectiva salutogènica ‒assegura‒, perquè es basa a aconseguir que les persones siguin més autònomes. Posarem en contacte el món acadèmic i el món empresarial perquè conjuntament puguin aportar innovacions que afavoreixin l’autonomia de les persones discapacitades».
A més, l’eHealth Center prepara per a l’any que ve un MOOC sobre alfabetització. El curs, amb data prevista de llançament l’abril del 2019, oferirà recursos informatius de qualitat per a professionals i pacients experts, amb l’objectiu d’ajudar en la presa de decisions.
L’enfocament salutogènic que aplica l’eHealth Center als projectes és, doncs, innovador i força únic dins l’ecosistema de la salut digital. L’objectiu: treballar cap al canvi de paradigma en el món de la salut.