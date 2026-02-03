Conclusiones del Think Tank de Tendencias y el futuro de la salud

El pasado 23 de mayo, el Barcelona Health Hub acogió el primer Think Tank sobre Salud 4.0: las tendencias y el futuro de la salud, donde la tecnología tendrá un papel muy destacable. La organización del acto estuvo a cargo de #MORNINGS4 y varios expertos del eHealth Center participaron.

Alba Coma, directora de Gestión y Proyectos eHealth; Noemí Robles, técnica de Investigación y Proyectos, y Manuel Armayones, director de Desarrollo asistieron a uno de los actos más relevantes sobre salud digital que se han celebrado este año 2019 en Barcelona. Fue un espacio de intercambio de conocimiento y diálogo donde se debatió sobre qué tendencias tecnológicas serán más relevantes para la salud durante los próximos años.

La opinión

Destacaría como aspectos positivos el enfoque dinámico de la sesión y la gran diversidad de perfiles profesionales asistentes al acontecimiento. Este hecho demuestra la necesidad de un análisis diferente por medio de una colaboración multidisciplinaria para dar respuesta a los retos que nos plantea la salud digital y conseguir una ciudadanía cada vez más empoderada.

Alba Coma, directora de Gestión y Proyectos eHealth

Os dejamos las conclusiones de la jornada.

