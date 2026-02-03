Conclusiones del Think Tank de Tendencias y el futuro de la salud

Conclusiones del Think Tank de Tendencias y el futuro de la saludEl pasado 23 de mayo, el Barcelona Health Hub acogió el primer Think Tank sobre Salud 4.0
El pasado 23 de mayo, el Barcelona Health Hub acogió el primer Think Tank sobre Salud 4.0: las tendencias y el futuro de la salud, donde la tecnología tendrá un papel muy destacable. La organización del acto estuvo a cargo de #MORNINGS4 y varios expertos del eHealth Center participaron.
Alba Coma, directora de Gestión y Proyectos eHealth; Noemí Robles, técnica de Investigación y Proyectos, y Manuel Armayones, director de Desarrollo asistieron a uno de los actos más relevantes sobre salud digital que se han celebrado este año 2019 en Barcelona. Fue un espacio de intercambio de conocimiento y diálogo donde se debatió sobre qué tendencias tecnológicas serán más relevantes para la salud durante los próximos años.
La opinión
Destacaría como aspectos positivos el enfoque dinámico de la sesión y la gran diversidad de perfiles profesionales asistentes al acontecimiento. Este hecho demuestra la necesidad de un análisis diferente por medio de una colaboración multidisciplinaria para dar respuesta a los retos que nos plantea la salud digital y conseguir una ciudadanía cada vez más empoderada.
Alba Coma, directora de Gestión y Proyectos eHealth
Os dejamos las conclusiones de la jornada.