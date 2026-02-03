Conclusions del Think Tank de Tendències i el futur de la salut

Conclusions del Think Tank de Tendències i el futur de la salutEl 23 de maig passat el Barcelona Health Hub va acollir el primer Think Tank sobre Salut 4.0
El 23 de maig passat, el Barcelona Health Hub va acollir el primer Think Tank sobre Salut 4.0: les tendències i el futur de la salut, on la tecnologia tindrà un paper molt destacable. L’organització de l’acte va anar a càrrec de #MORNINGS4 i diversos experts de l’eHealth Center hi van participar.
Alba Coma, directora de Gestió i Projectes eHealth; Noemí Robles, tècnica de Recerca i Projectes, i Manuel Armayones, director de Desenvolupament van assistir a un dels actes més rellevants sobre salut digital que han tingut lloc aquest any 2019 a Barcelona. Va ser un espai d’intercanvi de coneixement i diàleg on es va debatre quines tendències tecnològiques seran més rellevants per a la salut durant els pròxims anys.
L’opinió
Destacaria com a aspectes positius l’enfocament dinàmic de la sessió i la gran diversitat de perfils professionals assistents en l’esdeveniment. Aquest fet demostra la necessitat d’una anàlisi diferent, per mitjà d’una col·laboració multidisciplinària que permeti donar resposta als reptes que ens planteja la salut digital i aconseguir una ciutadania cada cop més apoderada.
Alba Coma, Directora de Gestió i Projectes eHealth
Us deixem una infografia amb les conclusions de la jornada: